Spürbare Entlastung für Wohnungsmarkt

Reilingen.Die lange Warteliste für Mietwohnungen durfte einige Abgänge verzeichnen. Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft (KWG), eine Tochterfirma der Gemeinde, konnte nach 16 Monaten Bauzeit ein neues Wohnungsbauprojekt mit acht Wohneinheiten fertigstellen.

Eigentlich ein erfreulicher Anlass, der gebührend zu feiern wäre. Aber in unruhigen Zeiten einer anhaltenden Corona-Krise ist vieles anders und nicht mehr so, wie es einmal war. Die Übergabe des von der Sattler Bau GmbH schlüsselfertig errichteten Bauprojektes ging daher Ende Februar stillschweigend und ohne viel Aufhebens über die Bühne. Zwischenzeitlich sind auch alle verbliebenen Abschlussarbeiten, wie ein dezenter Außenputz, erledigt und die hochwertig ausgestatteten Wohneinheiten allesamt vermietet. Die Baukosten beziffert KWG-Geschäftsführer Christian Bickle mit 1,1 Millionen Euro.

Gute Zusammenarbeit

Der in der Graf-Zeppelin-Straße, Ecke Wilhelmstraße errichtete moderne Neubau besteht aus zwei Gebäudeteilen. Sie sind über ein Treppenhaus miteinander verbunden. Das Erdgeschoss ist barrierefrei zu erreichen. Der Gebäudeteil zur Wilhelmstraße ist unterkellert. Hier sind für jede Wohnung Abstellräume von sechs Quadratmeter sowie ein großer Wasch- und Trockenraum von 29 Quadratmeter vorzufinden. Dort ist auch die umweltfreundliche Heizung in Form einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Betrieb.

Die Gesamtwohnfläche liegt bei 553 Quadratmeter. Die Wohnungen haben zwei bis vier Zimmer, die größte Wohneinheit befindet sich im Dachgeschoss. Auf dem 574 Quadratmeter großen Grundstück sind neben dem Mehrfamilienhaus acht Auto- und elf Fahrradabstellplätze angelegt. Im Erdgeschoss des Hauses können in einem 17 Quadratmeter großen Raum Kinderwagen, Gehhilfen und weitere fünf Fahrräder abgestellt werden.

Bei einer Luftdichtheitsmessung der Gebäudehülle wurden keine Leckagen oder Wärmebrücken aufgezeigt, die zu Energieverlusten führen könnten. „Ein Blower-Door-Test hat hervorragende Werte ergeben“, versichert Geschäftsführer Gregor Sattler. Zugleich lobt Sattler die stets faire und sehr angenehme Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten und beauftragten Handwerksbetrieben. „Sie sind der Schlüssel zu einem erfolgreich abgewickelten Bauprojekt, das sich sehen lassen kann“. jd

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020