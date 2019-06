Starke Säulen verlassen den SC 08 Reilingen

Wie wichtig der Sieg des SC 08 Reilingen am letzten Spieltag beim Meister FK Srbija Mannheim (2:1) war, wurde jüngst deutlich. Durch das Scheitern der TSG Lützelsachsen in der Aufstiegsrunde zur Landesliga (1:4 gegen den SV Rohrbach/S.) wurde der 13. Platz in der Kreisliga nun definitiv zum Abstiegsplatz.

„Uns sind tausend Steine vom Herzen gefallen, als klar war, dass Weinheim II

...