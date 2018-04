Starre Wege aufbrechen

Anzeige

Reilingen.Vor sieben Jahren wurde der erste „Garten der lebendigen Erinnerung“ angelegt, der schon 2015 erweitert werden musste. Nun sind die Parzellen fast alle belegt, mit Grabstellen für Sargbestattungen, Urnengrabstellen, Urnengemeinschaften und Urnenbeisetzungen.

Auf die enorme Nachfrage hat die Gemeinde reagiert und die Neuanlage eines dritten, gärtnerbetreuten Grabfeldes erlaubt. Nur wenige Tage nach der positiven Ratsentscheidung sind linker Hand vom Haupteingang der Friedhofskapelle die vorausgehenden Tiefbauarbeiten aufgenommen worden. Dabei werden die gestalterischen Vorgaben der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner umgesetzt, die zugleich die Projektoberleitung innehat.

Platz für bis zu 60 Grabstätten

„Mit einer geschwungenen, eine Insel umschließenden Wegeführung, wollen wir die starren Formen des Grabfeldes 15 aufbrechen“, erklärt der Reilinger Gärtnermeister Frank Weißbrod das neue Gestaltungskonzept. Es ermögliche in einem ersten Abschnitt bis zu 60 neue, gärtnerbetreute Grabstätten für Sarg- und Urnenbestattungen. Als östliche Abgrenzung hat der kommunale Bauhof bereits eine neue, immergrüne Eibenhecke angelegt. Der Reilinger Pflasterfachbetrieb Helmut Steinmann führt den Wegebau aus. Das Leitungsnetz für die zeitgesteuerte Bewässerungsanlage verlegt der Garten- und Landschaftsbaubetrieb Andreas Böser aus Hambrücken. Nach den Osterfeiertagen legt Gärtnermeister Frank Weißbrod persönlich Hand an. Er verleiht der Anlage mit dem Anpflanzen von immergrünen Bodendeckern, blühenden Stauden und edlen Gehölzen das stimmungsvolle Ambiente, das die gärtnerbetreuten Grabfelder so anziehend macht. jd