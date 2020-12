Stauende übersehen: Zwei Menschen auf A6 nahe Reilingen verletzt

Reilingen.Bei einem Verkehrsunfall auf der A 6, zwischen der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West und dem Walldorfer Kreuz in Richtung Heilbronn, haben sich zwei Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Autofahrer ein Stauende am Mittwoch, kurz nach 11.30 Uhr, übersehen und ist auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Dieses prallte wiederum auf ein drittes. Die zwei Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10000 Euro. Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren zeitweise blockiert - sind nun aber wieder frei. Der Stau belief sich in der Spitze auf etwa drei Kilometer.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020