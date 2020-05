Steinschlange als Zeichen des Zusammenhalts

Reilingen.In vielen Orten Deutschlands sind Steinschlangen präsenter geworden. Sie sind ein Zeichen von Zusammenhalt, Hoffnung, Erzählungen von Wünschen und Ängsten. Mittlerweile ist die Steinschlange der kommunalen Kindertagesstätten riesig gewachsen, so dass sie fast den ganzen Zaun entlang reicht. Es ist schön zu sehen, wie viele Kinder und Erwachsene Teil dieses Zeichens sind, freut sich die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Die zwei blauen Grundsteine der Schlange wurden selbstständig von zwei Kindern der Hasen vor der Tür abgelegt. Dies blieb von den Kindern der Notbetreuung nicht unentdeckt und wurde bestaunt. Schnell kam der Wunsch auf, selbst Steine zu bemalen. Da sie der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden sollten, wurden die Steine an den Zaun gelegt. So konnten diese zum einen von den Kindern, die zu Hause sind, von Eltern und Spaziergängern bewundert, aber auch erweitert werden. Mit der Zeit wurde die Schlange durch viele tolle Motive ergänzt. So finden sich bunte Regenbögen, verschiedene Tiere oder Häuser als Motive. Auch motivierende Sprüche und gute Wünsche sind zu lesen und machen Mut für die kommende Zeit.

Komplettiert wird das Ganze von Blumentöpfen, die individuell und gemeinsam ein Kunstwerk darstellen. Viele Blumensamen sind mittlerweile aufgegangen, heißt es. Sie werden von den Kindern der Notbetreuung fleißig gegossen und bestaunt. Auch Spaziergänger bleiben stehen und erfreuen sich an Blumen und der langen Steinschlange. Sie sind das Symbol des Zusammenhalts vieler Reilinger Familien und Kinder. Die Gemeinde und die Einrichtung wünschen allen viel Gesundheit und Durchhaltevermögen und freuen sich, hoffentlich bald alle Kinder mit Familien, wieder begrüßen zu dürfen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.05.2020