Stimmungsvolle Lieder in ansprechendem Ambiente

Reilingen.Der Männergesangverein, MGV, der sich längst auch dem weiblichen Chorgesang geöffnet hat, lädt zu seinem traditionellen Seehoffest am Wochenende, Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, an den Reilinger Baggersee ein. Dort gibt es für die Besucher, neben dem freien Blick über die Felder hinweg auf Reilingen, ein vielfältiges Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten und gesangliche Unterhaltung zu genießen.

Beginn ist samstags ab 18 Uhr mit „Brotworscht un Bier“. Ab 19 Uhr wird den Besuchern Unterhaltung und Tanz mit „DJ Tios“ geboten.

Der zweite Veranstaltungstag, der Sonntag, beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und mit Gesangsdarbietungen des Sängerbundes. Zu Mittag werden die Gäste mit einem vielfältigen kulinarischen Speisenangebot aus der Grillstation sowie auch mit anderen leckeren Speisen verwöhnt.

Chöre treten auf

Ab 14 Uhr sorgen getreu dem Motto „Chöre am See“ einige befreundete Chöre aus Reilingen und den Nachbargemeinden für eine abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung der Besucher auf.

Abwechslungsreiches Programm

Und auch die Kinder finden auf dem weitläufigen Areal genug Platz und Möglichkeiten, um sich zu beschäftigen. Somit bietet das Seehoffest des MGV also wieder ein rundum kurzweiliges Programm für die ganze Familie.

An beiden Tagen können die Besucher von den Sängerinnen selbst gebackene Kuchen und Torten in einer „Cafeteria“ genießen. Da das Fest in der nach Reilingen hin offenen Halle des Seehofs stattfindet, können eventuelle Wetterkapriolen den Besuchern nichts anhaben: Alle Gäste sitzen im Trockenen und können somit in geselliger Runde einen schönen Ausblick auf Reilingen genießen.

Die Bevölkerung ist dazu eingeladen, auf dem Seehof einige schöne und angenehme Stunden im Kreise des Männergesangvereins zu verbringen. tm

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.06.2019