Stoff kann schnell Feuer fangen

Reilingen.Der integrative Kindergarten Sonnenblume Hockenheim der Lebenshilfe Region Schwetzingen- Hockenheim freut sich über seine neuen „zertifizierten Brandschutzexperten“, die in Zukunft für noch mehr Sicherheit in der Einrichtung sorgen werden und ihr Wissen an die anderen Kinder weitergeben. Denn die neuen Experten sind selbst Kinder. Sie sind Vorschüler der Projektgruppe „Berufe“ und wollten

...