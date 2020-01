Storchennest wird unter Strom gesetzt

Reilingen.Es dürfte das Aufregerthema der Tagesordnung der Ratssitzung am Montag, 27. Januar, sein: die geplante Stromtrasse quer durch die Kisselwiesen. Ein Vorhaben, dem die Gemeinde vorsorglich mit einer Resolution widersprechen will.

Mit der neuen Trasse soll regenerative Energie vom Norden, wo die Windräder stehen, in den Süden transportiert werden. Diese Trasse wird östlich um die Gemeinde auf bestehenden Trassen herumgeführt. Gleichzeitig arbeitet Transnet BW – die Gesellschaft betreibt das Stromnetz in Baden-Württemberg – an der Verstärkung der 380-Kilovolt-Leitung von Weinheim nach Karlsruhe. Auch hier war bisher geplant, dem Verlauf der vorhandenen Trasse zu folgen. Das sah so aus, dass die Leitung von Norden kommend zwischen Alt- und Neulußheim hindurchführt wird, angeschlossen an das Umspannwerk in Altlußheim und dann an Philippsburg vorbei in Richtung Karlsruhe-Daxlanden weitergeht.

So war die Planung, bis sich die Bundesnetzagentur einschaltete und dazu aufforderte, alternative Trassenführungen zu suchen, da die Bestandsleitung durch die Wagbachniederung führt, ein Naturschutzgebiet zwischen Neulußheim und Waghäusel.

Und damit beginnt für Reilingen der Ärger. Die alternative Planung hat zur Folge, dass die Leitung – sie knickt in Höhe der Noba nach Osten ab – der Landstraße nach Walldorf folgt, um dann durch die Kisselwiesen wieder nach Westen zu schwenken. Die Kisselwiesen sind nicht nur von großer ökologischer und kulturhistorischer Bedeutung, sie sind eines der letzten zusammenhängenden Wiesenareale am Kraichbach, sie sind auch die Heimat des Weißstorchs, der dort seit einigen Jahren wieder heimisch ist.

Grund genug für die Verwaltung, den Gemeinderat zur Verabschiedung einer Resolution aufzufordern. Zumal, und das führt die alternative Trasse letztlich ad absurdum, mit ihr keine Verbesserung erreicht wird. Im aktuellen Trassengebiet verbleiben zwei Hochspannungsleitungen, die Wagbachniederung wird nicht entlastet.

Kleine Sterne sollen in die Schule

Die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Sterne“ folgte dem „Haus der kleinen Hasen“ auf den Fuß. Kaum war die neue Kindertagesstätte eröffnet, platzte sie schon aus allen Nähten. Der Dringlichkeit halber wurde ein Ersatz in Form einer Modullösung gefunden.

Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 350 000 Euro für zwei Jahre. Für die Gemeindefinanzen auf Dauer zu teuer, weshalb der Rat am Montag über eine Lösung an der Schillerschule entscheiden soll. Dort könnte das „Haus der kleinen Sterne“ im E-Gebäude untergebracht werden.

Auf der Tagesordnung stehen ferner die Teilnahme der Gemeinde an der Bündelausschreibung Strom sowie ein Antrag der FWV-Fraktion, im Bauhof die Annahme von Elektrokleinschrott zu ermöglichen. Die Entscheidung über die Annahme von Spenden, Bekanntgaben, Anfragen und Sonstiges beenden den öffentlichen Teil der Sitzung.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 25.01.2020