Straßenbau trotzt der Krise

Reilingen.Trotz aller Widrigkeiten wird auf den zahlreichen Baustellen in der Gemeinde in diesen Tagen weiter gearbeitet. Beispielsweise entsteht zurzeit auf der Baustelle „Hockenheimer Straße“ ein neuer Pflasterbelag vor dem historischen Rathausgebäude. „Wir lassen uns von der Krise nicht in die Knie zwingen“, so Bürgermeister Stefan Weisbrod beim Rundgang mit den zuständigen Fachleuten über die verschiedenen Bereiche innerhalb der Gemeinde.

„Wir setzen alles daran, die vielen offenen Baustellen auch zu Ende zu führen, das sind wir unseren Bürgern schuldig“. Aufgrund des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes wird zurzeit ein gelbes Natursteinpflaster auf der Rathaus-Ostseite aufgebracht, das mit der Fassade harmoniert. Zuvor waren Schäden am Sockel der Sandsteinfassade des angrenzenden früheren Schulgebäudes behoben worden.

Neuer Asphaltbelag

Die derzeitige Krisenlage bereitet auch der Bauwirtschaft erhebliche Probleme. Prognosen zum Bauverlauf stehen daher wegen der nahezu täglich veränderten Lage unter großem Vorbehalt. Nach regenreichen Wochen konnten dieser Tage aber im letzten Bausektor der Straßenbaumaßnahme die Wasserleitungsarbeiten abgeschlossen werden.

Nach der Sanierung der Kanal-Hausanschlüsse und der Straßenabläufe schließt sich ein Verlegen der Glasfaser-Verbundrohre auf der westlichen Gehwegseite an. Angedacht ist zudem in der Karwoche, von Montag, 6. April, bis Donnerstag, 9. April, die Sanierung der Fahrbahn zwischen den Zufahrten „Alter Rottweg“ und „Jargeauring“ vorzunehmen.

Aufgrund der erheblichen Schäden muss auch dieser Sektor der Hockenheimer Straße einen neuen Asphaltbelag erhalten. Die Verwaltung bittet bereits frühzeitig die Verkehrsteilnehmer um ihr Verständnis und ihre Geduld für die notwendigen Maßnahmen. jd

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.03.2020