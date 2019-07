Strecke nach Walldorf wird Einbahnstraße

Reilingen/Walldorf.Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant bei Walldorf eine umfangreiche Sanierung der Fahrbahn und der Kreuzungsbereiche der Bundesstraße 291 und der Landesstraße 723 auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern. Da die Strecke stark von Pendlern befahren wird, sind die Arbeiten während der Sommerferien (Dauer rund sechs Wochen) vorgesehen.

Die Bauarbeiten umfassen das Abfräsen und den Neueinbau der Asphaltdeck- und -binderschicht zwischen dem Ende des letzten Sanierungsabschnitts der L 723 (Einmündung Kartbahn) über die A 5-Anschlussstelle Walldorf hinweg bis zum Knotenpunkt B 291/L 723/L 598 (Zufahrten Walldorf beziehungsweise Rot). Im Zuge der Maßnahme werden auch die Ampelanlagen im Baubereich erneuert. Um einen möglichst konstanten Verkehrsfluss zu erreichen, werden die Ampeln für die Bauzeit abgeschaltet.

Während der gesamten Bauzeit ist die Strecke von Reilingen nach Walldorf befahrbar. Allerdings ist die Autobahnauffahrt A 5 Richtung Karlsruhe ebenso wie die Abzwei-gung Richtung St. Leon-Rot/Hotel Leonardo gesperrt. Die Autobahnauffahrt in Richtung Heidelberg ist offen – allerdings ist ein Umweg über den IKEA-Kreisel notwendig.

Zurück über Schwetzingen

Von der A 5 ist die Abfahrten der Anschlussstelle Walldorf / Wiesloch zwar geöffnet – allerdings können Kraftfahrer nur in Richtung Walldorf weiterfahren. Will man von Walldorf in Richtung Reilingen fahren, ist eine großräumige Umleitung über die B 291 Oftersheim/Schwetzingen und B 36 Hockenheim ausgeschildert. Alternativ ist eine Verkehrsführung über die B 3 und L 546 St. Leon-Rot möglich.

Die Verkehrsführung im Einzelnen sowie die Umleitungsstrecken können auf der Projektseite des Regierungspräsidium eingesehen werden. Für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen bittet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Verkehrsteilnehmer und Anlieger bereits jetzt um Verständnis. Weitere Informationen zum Verkehrsgeschehen finden sich im Internet unter www.baustellen-bw.de, unter www.svz-bw.de oder als Handy-App „VerkehrsInfo BW“ unter www.svz-bw.de/app.html. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.07.2019