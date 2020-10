Taizé-Andacht findet im Freien statt

Reilingen.Nach der Sommer- und Corona-Pause findet am Samstag, 17. Oktober, eine Taizé-Andacht statt. Die Andacht wird im Pfarrgarten hinter der evangelischen Kirche stattfinden. Dort ist es mit einem Hygienekonzept und dem notwendigen Abstand möglich, die Lieder mitzusingen. Besucher sollten entsprechende Kleidung tragen.

Die Gesänge aus Taizé sind gesungene Gebete. Das ruhige, gemeinsame Singen lässt zur Ruhe kommen und in der Gemeinschaft Geborgenheit finden. Albert Schweizer hat einmal gesagt: „Beten verändert nicht die Umstände in denen wir leben, aber beten verändert Menschen und Menschen verändern die Umstände.“ In diesem Sinn soll das Taizé-Gebet ein Anstoß sein.

Der CVJM Reilingen lädt ein um 18.10 Uhr zum gemeinsamen Singen und Beten. Bei Regen kann die Andacht nicht stattfinden. zg

