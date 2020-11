Tannen im Schein der Kerzen

Reilingen.„Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind“, lauten die Anfangszeilen eines der bekanntesten Weihnachtslieder. Und doch wird dieses Jahr die Advents- und Weihnachtszeit anders sein als alle Jahre wieder.

Durch die Corona-Pandemie werden manche lieb gewonnene Traditionen und kirchlichen Bräuche ganz anders, nur unter erschwerten Bedingungen oder auch gar nicht möglich sein.

Das zeigt sich schon in der vorausgehenden Adventszeit, wo beispielsweise der überaus beliebte zweitägige Adventsmarkt auf dem Rathausplatz den strengen Hygieneregeln zum Opfer fallen muss.

Eines aber ist sicher. Die Gemeinde wird auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten auf öffentlichen Straßen und Plätzen vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. Dafür sorgen sollen echte Nordmanntannen. Sie werden gerade von den Mitarbeitern des kommunalen Bauhofes am Rathausplatz, Gemeinschaftsschule, vor Gemeindekirchen und Friedhofskapelle aufgestellt.

Öffentliche Plätze erstrahlen

Eingehüllt in funkelndes Kerzenlicht werden sie auch vor dem Rewe-Einkaufsmarkt, nahe der Bäckerei Schieck, auf dem früheren Messplatz in der Gartenstraße und neuerdings am Awo-Pflegeheim zu bewundern sein.

Vorweihnachtliches Flair erwartet die Gemeindebesucher schon an den drei Ortseingängen, wo hell erleuchtete, stilisierte Tannenbäume am Rand der Fahrbahn stehen. Ab dem ersten Adventswochenende werden zudem unzählige Lichterketten mit tausenden Lichtpunkten die Straßen und Plätze in Szene setzen.

Ein Schwerpunkt liegt einmal mehr im Ortskern rund um das Rathaus, wo warmes LED-Licht die Umgebung erhellt. jd

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020