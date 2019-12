Textsicher beim Mitsingen

Reilingen.Das Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, zeigt uns, dass die Zeit nicht mehr lange andauert, bis der Herr der Herrlichkeit geboren wird. Die Adventszeit bereitet uns darauf vor und durch verschiedene Bräuche wird das Warten bis dahin verschönert.

Eine Tradition, die in Reilingen zum dritten Advent gehört, ist die Kurrende der Bläser des evangelischen Posaunenchores. Nach der Mitgestaltung des Gottesdienstes machten sie sich auf den Weg, um die Advents- und Weihnachtslieder in die Reilinger Straßen hinauszutragen. Im Mittelalter wurde als Kurrende ein laufender Chor bezeichnet, der meist aus bedürftigen Schülern gebildet war, der vor Häusern gegen Geldspenden sang. Der Posaunenchor hat die Tradition des Laufens beibehalten. Allerdings mit dem Ziel, Menschen eine Freude zu bereiten. Bei der ersten Station in der Kirchenstraße, wurden die Musiker bereits von vielen Zuhörern erwartet. Liebevoll hatte Philipp Bickle Tannenbäume und einen Adventskranz aufgestellt und für eine schöne weihnachtliche Stimmung gesorgt. Einige Helfer hatten Kaffee, Glühwein und eine kleine Stärkung vorbereitet und freuten sich, als das erste Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ erklang. Unter der Leitung von Alexander Hartmann wurden weitere Lieder wie „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Oh Tannenbaum“ angestimmt.

Jeder kennt „Oh Tannenbaum“

Bei Letzterem sangen die Zuhörer kräftig mit und bedankten sich nach jedem Lied mit einem anerkennenden Applaus. Dann ging die Kurrende weiter und dicke Regenwolken öffneten ihre Schleusen.

Die Bläser ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und zogen weiter. Als sie in strömenden Regen in der Richard-Wagner Straße ankamen, ergab sich dort die Möglichkeit, in den Räumlichkeiten eines Hauses im Trockenen zu spielen. Hierbei erklang dann auch das Lied „Oh Heiland reiß die Himmel auf“. Der Ruf schien erhört worden zu sein, denn der Regen ließ nach und es ging weiter in die Holzrott. Dort hatte sich vor etwa zehn Jahren ein Kind das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ gewünscht, das damals jedoch noch nicht zum Programm des Posaunenchores gehörte.

Zwei Jahre später wurde es dann aufgenommen und erfreut heute viele weitere Kinder. Die Kurrende machte danach noch in der Herrmann-Hesse-Straße, Thomas-Mann-Straße, Bürgermeister-Römpert-Straße und zu guter Letzt im Hof des historischen Gasthauses „Zum Löwen“ halt.

Somit durfte man sich in jedem Zipfel Reilingens über schöne Advents- und Weihnachtslieder freuen, die dem nassen dritten Advent etwas Wärme gaben.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.12.2019