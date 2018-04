Anzeige

Reilingen.Der Verein Haus und Grund, Region Schwetzingen, Hockenheim, veranstaltet am Mittwoch, 25. April, ein Immobilien-und Erbrechtsforum im Nebenzimmer der „Kurpfalzstube“ mit zwei Vorträgen. Im ersten Teil des Abends befasst sich Fachanwalt Wolfgang Reineke unter dem Motto „Die Eigentümerversammlung – jährlicher Treff zum Streiten?“ mit den Regularien und Tagesordnungspunkten einer Eigentümerversammlung. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stehen dabei meist Verwalterprobleme, Hausgeld, Rücklagen, Modernisierungen oder kostspielige Reparaturen. Wie geht man in der Gemeinschaft damit um? Was sagt das Gesetz? Und was die Rechtsprechung? Beginn 18 Uhr.

Im zweiten Teil geht es um rechtzeitige Planung der Vermögensnachfolge. Wie bewahrt man unter Beobachtung maßgeblicher Vorgaben nach Familien- und Erbrecht zum einen den Familienfrieden, schützt aber auch das Familienvermögen vor steuerlichen Belastungen oder vor Inanspruchnahme im Pflegefall? Welche Gestaltungsmöglichkeiten unter Ehegatten gibt es, wie werden Kinder miteinbezogen, ohne dass es zum Streit kommt? Was hat sich in der Praxis bewährt?

Erbrechtsfachanwalt Michael Rudolf erläutert die Grundzüge der Nachfolge zu Lebzeiten und der testamentarischen Regelung. Beginn ist gegen 19 Uhr. Der Eintritt ist zu beiden Vorträgen frei. zg