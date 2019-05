Tolle Show zum Jubiläum

Reilingen.Es ist eine Tischtennis-Show, die weltweit ihresgleichen sucht. Wenn der dreifache Europameister Milan Orlowski und der zweifache Vizeweltmeister Jindrich Pansky aus Prag ihre Künste zeigen, dann ist Staunen und viel Lachen angesagt. Mit Schlägern unterschiedlicher Größe, verschiedenen Bällen und zirkusreifen Ballwechseln begeistern die beiden Tschechen seit vielen Jahren bei ihren Auftritten in der ganzen Welt.

Am Samstag, 25. Mai, sind sie mit ihrer Show in der Mannherz-Halle zu Gast. Der TTC feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und hat Orlowski und Pansky eingeladen. „Das wird der Höhepunkt“, kündigt Vorsitzender Manuel Vögele an. Beginn ist um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr).

Neben der Show kommt es zu zwei hochklassigen Spielen zwischen den ehemaligen Profis und dem Reilinger Eigengewächs Elias Hartmann, der mittlerweile für den TTC Ketsch in der Badenliga spielt. Ebenfalls wird an diesem Abend die neue Festschrift „50 Jahre TTC Reilingen“ präsentiert. „Man darf gespannt sein auf ein Werk aus Historie und aktuellen Ereignissen“, so Vögele. Der Eintritt ist frei. mra

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.05.2019