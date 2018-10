Tolle Szenen und faire Spiele begeistern

Reilingen.Die Saison 2018/2019 hat für die Minihandballer der HSG St. Leon/Reilingen begonnen und so waren sie gleich die Ersten ihrer Gruppe, die ein Spielfest ausrichteten. Die Reilinger waren mit zwei Teams am Start, ferner waren Mannschaften aus Eppelheim, Malschenberg und Wilhelmsfeld vertreten.

Der alte Jahrgang (2010) und der Jahrgang der jüngeren Kinder spielten zum ersten Mal gemischt und sehr erfolgreich in den Mannschaften. Zu Beginn gab es für alle teilnehmenden Kinder das gemeinsame Aufwärmen.

Danach ging es in den vorbereiteten Parcours mit Zielwurf-, Geschicklichkeits- und Ausdauerübungen. Als alle Stationen durchlaufen waren, begann der „echte“ Spielbetrieb.

Packende Partien geboten

Jede Mannschaft absolvierte vier Spiele an diesem Tag. Die Reilinger Minis präsentierten sich als sehr faire Mannschaftssportler. Jedes Kind bekam seine Einsatzzeiten, so dass alle sehen konnten, was die Kleinsten mittlerweile können.

Tolle Pässe wurden gespielt, kein Ball wurde verlorengegeben, Tore fielen von ganz vielen Spielern, großartige Torhüterleistungen waren zu sehen und vor allem ein fairer Umgang miteinander auf dem Spielfeld. Zum Schluss gab es den verdienten Lohn: Medaillen für alle und eine Leckerei für die Mannschaften.

Ein großes Dankeschön ging abschließend an die Eltern, die sich für keinen Kuchen zu backen oder Thekendienst zu schade waren und beim Auf- und Abbau kräftig mithalfen. Die Miniverantwortliche des Handballkreises Heidelberg war Gast und voll des Lobes über das gelungene Spielfest. Auch die Trainer der anderen Teams waren begeistert von der Organisation und Durchführung.

Nun freuen sich die Minis auf ihren nächsten Spieltag, der in Eppelheim stattfindet und bei dem die HSG St. Leon/Reilingen erneut mit zwei Teams an den Start geht. zg

