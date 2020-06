Training mit Hygieneregeln

Hallenwart Karl Weißbrodt montiert Desinfektionsspender. © Gemeinde

Reilingen.Mit der Corona-Verordnung Sportstätten sind die Fritz-Mannherz-Hallen (FMH) für einen eingeschränkten Trainingsbetrieb seit Anfang Juni wieder geöffnet. Die Belegung kann nur zu Übungs- und Trainingszwecken erfolgen. Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern muss zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. Training von Sport- oder Spielsituationen, bei denen ein direkter körperlicher Kontakt erfolgen kann, ist untersagt, wie die Gemeinde mitteilt.

Trainingsgruppen dürfen aus maximal zehn Personen bestehen, jeder Person müssen mindestens 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Beim Training an festen Geräten oder Übungen auf persönlichen Matten liegt die Flächenvorgabe pro Person bei mindestens zehn Quadratmeter. Alle Geräte müssen nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder desinfiziert werden. Alle Umkleideräume und Duschen sind geschlossen, es muss sich bereits außerhalb der FMH umgezogen werden. Toiletten dürfen genutzt werden und sind besonders gekennzeichnet.

Daten müssen erfasst werden

Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt. Jeder Verein muss pro Trainings- oder Übungseinheit eine Person benennen, die für die Einhaltung der genannten Regeln verantwortlich ist. Jeder Verein hat Name, Vorname, Telefonnummer oder Adresse der Nutzer sowie Datum, Beginn und Ende des Besuches zu erheben und zu speichern. Die Daten sind vier Wochen nach der Erhebung zu löschen.

Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen (wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind) oder die Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen die Fritz-Mannherz-Hallen nicht betreten. Mit dieser Öffnung der FMH erfolgt ein weiterer wichtiger Schritt für den Sportbetrieb der Vereine. Dieser kann allerdings nur Bestand haben, wenn sich alle Nutzer an die Vorgaben der Corona-Verordnung Sportstätten halten, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 09.06.2020