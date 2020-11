Transport war fest in katholischer Hand

Reilingen.Vor 100 Jahren war es ein Freudentag für die ganze Gemeinde, als endlich die neu ersehnten Stahlglocken auf den Turm der St. Wendelinskirche gehängt werden konnten, schildert Philipp Bickle, der Vorsitzende der Freunde Reilinger Geschichte, der uns einen Bericht über die Historie der Glocken zugeschickt hat.

Mussten doch während des Ersten Weltkrieges schmerzlichst die größte und die kleinste der Bronzeglocken zum Einschmelzen für Munition abgegeben werden. Nachdem man genügend Geld gesammelt hatte und die eine noch verbliebene Bronzeglocke nach Plankstadt verkauft hatte, sollten nun drei neue Stahlglocken den Reilingern die Zeit anschlagen und zu Freude und Leid in das Gotteshaus rufen.

Vom Einschmelzen verschont

Der Wechsel von Bronze auf Stahl sollte sich im Zeiten Weltkrieg bewähren, denn die evangelischen Bronzeglocken wurden im diesem Krieg wieder eingeschmolzen. Den Stahlglocken der St. Wendelinskirche blieb dieses Schicksal erspart.

Und nun ein Blick auf die Glockenweihe im Jahre 1920. Dazu gibt es zwei Fotos, so dass das Ereignis rückwirkend gut betrachtet werden kann. Unter Pfarrkurat Dr. theol. Eduard Schaack wurde das neue Geläute feierlich vor dem Gotteshaus empfangen.

Die vom „Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation“ gegossenen Glocken wurden von einigen Reilinger Landwirten – „alles katholische, wie mir der betagte Josef Kneis vor Jahren erzählte“, merkt Bickle an – mit festlich geschmückten Pferdewagen am Neulußheimer Bahnhof abgeholt und nach Reilingen überführt.

2004 wurde das dreistimmige Geläute und die Läuteanlage umfangreich saniert. In einem neuen Holzglockenstuhl hängen die Glocken in drei Gefachen nebeneinander. „Die Glocken selbst sind, was die Gussqualität anbelangt, in einem einwandfreien Zustand; auch klanglich sind es bemerkenswert gute Stahlglocken“, ist im Internet in einem Bericht der Erzdiöze Freiburg (www.ebfr-glocken.de/glockensuche) zu lesen. Dort finden sich auch weitere Hinweise und können die einzelnen Glocken und das Gesamtgeläute abhört werden. Die Glocken zwei und drei übernehmen den Viertelstundenschlag und Glocke eins den Stundenschlag.

Die Namen der Glocken übermittelte der verstorbene Messner Georg Czinsky an Bickle: Die große Glocke ist „Maria“ gewidmet, erklingt in cis‘+ 2 und wiegt bei 155 Zentimeter Durchmesser 1600 Kilogramm. Die „Josefsglocke“ wiegt 1100 Kilogramm bei 140 Zentimeter Durchmesser und erklingt in e‘+ 8. Die kleinste „St. Wendelinsglocke“ hat 850 Kilogramm bei einem Durchmesser von 125 Zentimeter und klingt in fis‘+8.

„Läutebuben“ hatten ihren Spaß

Das Geläute erfolgt heute mit Elektromotoren, musste aber früher durch den Messner und die „Läutebuben“ mit Muskelkraft erfolgen. Besonders am Ende des Läutens konnte man sich durch das ausschwingenden Glockenseil in die Höhe ziehen lassen. Dies bedeutete den katholischen Läutebuben eine besondere Freude.

Manchmal brachten sie einen evangelischen Freund mit. Der verglich die Ziehkräfte beim Ausschwingen der Glocken mit den schwächeren Kräften bei den kleineren evangelischen Glocken.

Info: Das Glockengeläut kann im Internet www.ebfr-glocken.de/glockensuche angehört werden. Dazu gibt es auch zahlreiche technische Details über die Glocken.

