Trauzimmer zieht ins Grundbuchamt um

Reilingen.Standesamtliche Eheschließungen werden gegenüber kirchlichen Trauungen immer wichtiger. Wer vor dem Standesbeamten den Bund der Ehe schließt, möchte das in einem schönen Ambiente erleben. Die Gemeinde beabsichtigt deshalb, die Räume des ehemaligen Grundbuchamts zum Trau- und Konferenzzimmer umzubauen.

Architekt Eberhard Vögele erläuterte in der Gemeinderatssitzung die gerade laufenden Sanierungsmaßnahmen im Rathaus und die damit verbundene Möglichkeit, das ehemalige Trauzimmer umzulegen. Die Verwaltung hatte immer wieder Rückmeldungen von Hochzeitsgesellschaften erhalten, dass der derzeitige Trausaal schlecht auffindbar sei. Die neuen Räume seien dagegen vom Eingangsbereich im Erdgeschoss sehr gut barrierefrei erreichbar. Außerdem sei die Fläche unmittelbar an den Außenbereich angeschlossen. Die Trauungen könnten somit künftig in einem schöneren und wesentlich besseren Ambiente erfolgen.

Die entbehrlich gewordenen drei Paternosterschränke im ehemaligen Grundbuchamt sind bereits demontiert (wir berichteten), dadurch könnte der Umbau der beiden Zimmer mit wesentlich geringeren Baukosten durchgeführt werden, meinte Vögele. Die Kosten liegen bei rund 36 000 Euro. Hinzu kommen noch Ausgaben für ein Klimagerät für 4000 Euro.

Sabine Petzold (FW) machte ein Kompliment an das geänderte Raumkonzept: „Das Trauzimmer bekommt ein sehr attraktives Ambiente.“ Für Dieter Rösch (SPD) machte ein Konferenzzimmer mit einem Trauzimmer „wenig Sinn“. Bei einer Verlegung des Trauzimmers müsste auch der Publikumsverkehr umgeleitet werden. Peter Kneis (CDU) konnte sich vorstellen, das neue Trauzimmer auch zum Rathausplatz hin zu öffnen. Anna-Lena Becker (Grüne) meinte dagegen, ohne Öffnung nach draußen würde das neue Trauzimmer auch nicht schöner werden als das Ambiente des alten Saals.

Der Beschlussvorschlag ging mehrheitlich durch. Vier Gegenstimmen kamen von der SPD-Fraktion und von den Grünen. vw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.09.2018