Turmbläser sorgen für den besonderen Moment

Reilingen.Der Atem kringelt sich in kleinen Flöckchen durch die Winterluft, der Dampf in den Glühweintöpfen steigt langsam nach oben, der Duft nach feinem Gebäck und deftigen Speisen sinkt in das Bewusstsein der Menschen: Ganz klar, hier beginnt die Weihnachtszeit! Und wo würde man die gemeinsame Vorfreude lieber ausleben als beim Adventsmarkt? Daher feiern die Reilinger am kommenden Wochenende 7./8.

