Ulrich Kief: Zusammenhalt ist in allen Abteilungen gewachsen

Reilingen.Der Vorsitzende Ulrich Kief begrüßte bei der Mitgliederversammlung des Sportclubs besonders die anwesenden Ehrenmitglieder. Schriftführer Bernhard Krämer berichtete von einem außergewöhnlichen Jahr. Obwohl ab März alles stillstand, mussten für den SC 08 wichtige Entscheidungen getroffen werden. Erstmals in der Vereinsgeschichte bediente man sich digitaler Medien und hielt Vorstandssitzungen per Videokonferenzen ab.

Neben den für einen Fußballverein typischen Themen gab es viele weitere Bereiche wie Clubhaus, Pflege und Erhalt der Rasenplätze oder die Kooperation Schule-Verein, die personellen Einsatz erfordern. Hauptkassier Ralf Stahl bezeichnete das Geschäftsjahr 2019 nach den vorangegangenen, durch Kunstrasen und Kabinenneubau geprägt, als normales Jahr, das trotz Tilgung des Brauereidarlehens mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen werden konnte. Pacht und Mitgliedsbeiträge gehörten zu den größten Einnahmequellen, reichten aber nicht aus, um sämtliche Ausgaben zu bestreiten. Spenden und Sponsoring seien demzufolge zwingend zur Deckung des Haushaltes von Nöten. Durch einen Anbieterwechsel des Energieversorgers erhoffe er sich eine Optimierung der Energiekosten.

Für den verhinderten Hubert Krauß berichtete dessen Stellvertreter Jürgen Luntz von der Aktivität. Die abgebrochene Saison beendeten die 1b auf Platz 13, die erste Mannschaft auf Platz 14. Zur neuen Saison gab es im Trainerstab und auch in den Kadern Veränderungen.

Die 1b wird von Jürgen Luntz und Nico Kempf betreut, die erste Mannschaft von Patrick Rittmaier, Sören Gärtner und für den ausgeschiedenen Stefan Jarosch wurde Christoph Kneis gewonnen. Aufgrund der guten Jugendarbeit übernahm man sechs Spieler in die Aktivität. Mit Pascal Schneider, Gerrit Schoch und Tobias Keppeler schlossen sich drei weitere Spieler dem SC 08 an. Luntz lobte die Trainingsbeteiligung und hoffte auf eine erfolgreiche Runde.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Für Jugendleiter Markus Harder berichtete sein Vorgänger Bernd Neureither, dass erneut alle Altersklassen für den Spielbetrieb gemeldet wurden. Erfreulicherweise konnte sich die A-, B-, C- und D1-Jugend für den Wettbewerb um den Landesliga-Aufstieg qualifizieren, der allerdings ausfiel. Erfolgreich gestaltete die B-Jugend den Pokalwettbewerb, wo sie sich gegen drei Landesligisten bis ins Halbfinale durchsetzte. Neben dem Trainings- und Spielbetrieb gab es viele von der Jugendabteilung organisierte Veranstaltungen wie Trainerlehrgänge oder Turniere. Bedauerlicherweise musste das größte Event, der Rhein-Neckar-Pokal, abgesagt werden.

Die Kooperation Schule-Verein funktioniere dank der Hilfe eines FSJlers und werde künftig fortgeführt. Mit einem Hygienekonzept startete im Mai das Jugendtraining, bei dem 230 Jugendliche von 32 Übungsleitern betreut werden. Besonders erwähnenswert: Zwei Frauen sind nun im Bambini-Bereich als Trainerinnen tätig. Der Leiter der Alten Herren, Klaus Korpilla, freute sich über 60 Mitglieder. Die geselligen Aktivitäten fielen zum Großteil Corona zum Opfer. In dieser Zeit fiel auch der plötzliche Tod von Alfred Rotter, der die Abteilung schwer getroffen habe. Kief zeigte sich trotz Corona zufrieden. „Während der Krise wuchsen zwar nicht die Einnahmen an, dafür wurde sichtbar, dass der Zusammenhalt in allen Abteilungen wuchs“, meinte er.

Besonders erwähnte Kief die Tatsache, dass in diesem Jahr kein Vorstandsmitglied aufhöre und mit zwei sich zur Wahl stellenden Neumitgliedern das Gremium verjüngt werde. Sonderlob gab es für Kassier Stahl, der durch die Krise navigieren musste, die Marketingabteilung um Norbert Gallo und Marco Flach sowie die Beisitzer. Bei den von Ehrenmitglied Ludwig Markl durchgeführten Teilneuwahlen wurden sowohl Stahl als auch die Beisitzer Matthias und Willi Kneis sowie Klaus Schrank-Stewart einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Björn Gögele und Frank Maier wurden vom Gremium als neue Beisitzer gewählt, womit die Zahl der Vorstandsmitglieder auf 23 wuchs. bk

