Unterm Durchschnitt

Reilingen.Mähdrescher, Traktoren und andere Erntefahrzeuge sind seit Anfang Juli wieder unterwegs. Die Getreideernte ist in vollem Gange. Den Anfang machten die Wintergerste und der Raps. Danach werden Winterweizen, Roggen, Sommergerste, Sommerweizen und Hafer gedroschen. Prognosen erwarten für dieses Jahr eine leicht unterdurchschnittliche Ernte, die aber über dem Ergebnis der beiden zurückliegenden Dürrejahre liegen dürfte, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Zwar war die Trockenheit in den Monaten März und April problematisch. Ein kühler Mai und Niederschläge im Juni haben aber größere Ernteeinbußen gerade noch verhindert.

„So unterschiedlich, wie in diesem Jahr, waren die Erträge selten“, stellt Landwirt Jürgen Schell für seinen Betrieb in einem ersten Fazit fest. „Während auf den wenigen guten Weizenböden der Gemarkung sehr hohe Erträge erzielt wurden, brachen auf den überwiegend leichten Böden die Erträge oft um ein Drittel ein.“

An den extrem kurzen Weizen- und Roggenpflanzen sei der Wassermangel in der Wachstumsphase sehr gut zu erkennen gewesen. Die Erntesaison stellt Schell dennoch überwiegend zufrieden: „Wenn auch die Ernte insgesamt unterdurchschnittlich ausgefallen ist, so hat das Getreide doch eine sehr gute Backqualität erreicht“. jd/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020