Unterricht beginnt zu versetzter Zeit

Reilingen.Für die Schüler der Klassen zwei bis vier und sechs bis zehn der Schillerschule gilt folgende Regelung zum Schulanfang: Am Montag, 14. September, beginnt der Unterricht um 8.35 Uhr und endet um 12.25 Uhr. Für die 6. bis 10. Klasse beginnt er um 8.50 Uhr und endet um 12.40 Uhr. Die Fünftklässler werden mit einer Feierstunde am Dienstag, 15. September, um 14.30 Uhr begrüßt.

Die Eltern der Abc-Schützen werden darauf hingewiesen, dass am Mittwoch, 16. September, um 19 Uhr in der Aula der erste Elternabend stattfindet – pro Kind ein Elternteil. Die Einschulungsfeier der Erstklässler beginnt am Samstag, 19. September, um 11 Uhr in der Fritz-Mannherz-Halle – maximal zwei Begleitpersonen. Anschließend findet für die Erstklässler die erste Unterrichtsstunde bei den Klassenlehrern statt. Während dieser Zeit lädt der Förderverein die Eltern zu einem Umtrunk ein und Rektor Falk Freise gibt Informationen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.09.2020