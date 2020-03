Unterwegs im Pfälzer Wald

Reilingen.Der Sonntag konnte eigentlich nicht schöner sein: Der Himmel in Azurblau, ein kühles Lüftchen und Waldeslust. Wenn, ja wenn da nicht dieser verdammte Coronarvirus gewesen wäre. Ist er nun so gefährlich oder ist er es nicht? Die einen schließen sich zu Hause ein, die anderen sehen darin einen Medienhype. Eine Gruppe der TBG-Wanderer ließ sich nicht von einer Tour in den Pfälzer Wald abhalten. Sie wurden mit idealem Wetter und frischer Natur belohnt.

Von Wachenheim aus ging es über leichte Steigungen bis zum Oppauer Haus der Naturfreunde. Die strahlende Sonne, raschelndes buntes Laub als Überbleibsel des letzten Herbstes und ein herrliches Panorama luden immer wieder zum Verweilen ein. Die Stürme der vergangenen Wochen sorgten dazu noch mit umgestürzten Bäumen für notgedrungene Leibesübungen.

Erika Christmann und Reinhard Bullawa hatten die Wanderung wie gewohnt super vorbereitet. Hierbei sei angemerkt, dass sie Garanten für bestes Wanderwetter sind. fs

