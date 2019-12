Urgestein Berthold Lehr singt schon seit 65 Jahren

Reilingen.Die Mitglieder des Sängerbundes kamen kurz vor Weihnachten zusammen, um gemeinsam zu feiern und die Mitglieder zu ehren. Der Verein lud zu Kaffee und Kuchen ein und bescherte mit einem schönen Programm eine tolle Winterfeier. Mit dem Lied „Kumbaya my Lord“ und „Schau was Liebe ändern kann“ eröffnete der Männerchor, unter der Leitung von Klaus Siefert, den Programmreigen und schloss seine Begrüßung schwungvoll mit dem „Hoch- und Deutschmeister- Marsch“.

Nach dieser musikalischen Begrüßung sprach der Vorsitzende Gerhard Pfeifer persönliche Grußworte an die Gäste in der Fritz-Mannherz-Halle. Dabei zitierte er den Ingenieur und Musiker Manuel Fey der einmal sagte „Noten sind der Rotwein, Musik der Rausch“. In diesem Zuge dankte er auch den beiden Chorleitern Klaus Siefert und Özer Dogan und allen Sängern für ihren Einsatz für den Reilinger Sängerbund.

Eine besondere Ehre war es für Gerhard Pfeifer, dass er bei dieser Feier zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue ehren durfte. Bei der Ehrung von Berthold Lehr, der für 65 Jahre aktives Singen beim Sängerbund geehrt wurde, erhob sich das gesamte Publikum und freute sich mit respektvollem Applaus. „Berthold Lehr ist ein Urgestein des Sängerbundes, das aus unseren Reihen nicht mehr wegzudenken ist. Sein fröhliches Wesen und sein Frohsinn werden von allen bewundert, sogar von unserem Chorleiter“, sagte Pfeifer und lobte dabei Lehrs handwerkliche Fähigkeiten von denen der Verein seit Jahrzehnten profitiert.

Jubiläumsfeier in drei Jahren

Nach den Ehrungen zeigte der Chor „Sing2gether“, unter der Leitung von Özer Dogan, sein Können und erfreute mit weihnachtlichen Liedern bevor der Vorstand an das zu Ende gehende Jahr zurückerinnerte. Dabei hob er besonders die musikalische Leistung der beiden Chöre hervor, die einiges geleistet haben. Als Höhepunkt wurde die Liedernacht von „Sing2gether“ im November bezeichnet, wobei der Vorstand ergänzte: „Den großen Erfolg dieser Veranstaltung will sich aber nicht der Sängerbund alleine auf die Fahne schreiben, es war ein einzigartiger Erfolg, den alle Reilinger Chöre gemeinsam errungen haben, ein Fest der Gemeinsamkeit und Brüderlichkeit aller Reilinger Sangesbrüder und -schwestern“. Auch freue sich der Verein schon heute auf das Jubiläum im Jahr 2022 in dem der Sängerbund seinen 125. Geburtstag feiern wird.

Mit den Liedern „Ihr von morgen“ und „Wir wünschen euch frohe Weihnacht“ traten der Männerchor und der Chor „Sing2gether“ zusammen auf und zeigten so die Verbundenheit, die im Sängerbund herrscht.

Danach ging es mit dem Sketch „Eheberatung bei Frau Dr. Feeling“ und den Schauspielern Heidi Klett, Carmen Kaletka und Holger Herzberger hochpsychologisch zu. Die erfahrene Paartherapeutin die ihre Doktorarbeit unter dem Titel „Die Beziehungskrise oder wenn aus dem Duett ein Duell wurde“ schrieb und Nerven wie breite Nudeln hat, bekam es am Sonntag mit dem Ehepaar Kaffenberger zu tun. Ein „neigepalckter“ Hesse und unsensibler Ehemann sowie eine Frau, die bei ihrer Hochzeit nicht nur ihr Herz, sondern auch ihren Verstand verloren hat. Nach einer turbulenten Beratung bei Frau Dr. Feeling kam man auf den Gedanken, dass man es vielleicht nach Loriot’s Lösung halten sollte. Denn dieser sagte einmal „Eine gute Ehe ist eine, in der die Frau ein bisschen blind und der Mann ein bisschen taub ist.“ kd

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.12.2019