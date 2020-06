Vater und Sohn werden schwer verletzt

Reilingen.Ein Bild des Grauens bietet sich den Helfern vor Ort, als sie am Donnerstagabend die Unfallstelle auf der A6 erreichen (wir berichteten bereits kurz am Freitag). Ein Opel war in einen Kleinlaster gekracht. Der Fahrer des Pkw ist eingeklemmt. Auf der Rückbank sitzt ein Kind. Die Helfer müssen Vater und Sohn befreien – eine schwierige Aufgabe. Nach etwa 45 Minuten hat die Feuerwehr den Mann aus dem Auto herausgeschnitten, er wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch sein Sohn wird mit schweren Verletzungen befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auf Nachfrage der SZ kann die Polizei am Freitagnachmittag keine weiteren Angaben zum Unfall machen.

Was sie jedoch sagen kann: Um kurz nach 18 Uhr ereignete sich der schwere Unfall auf der Autobahn in Richtung Süden zwischen der Tank- und Rastanlage „Am Hockenheimring“ und dem Autobahnkreuz Walldorf. Der Fahrer eines Kleinlasters musste auf der rechten Spur verkehrsbedingt abbremsen, was vom nachfolgenden Autofahrer offensichtlich nicht bemerkt wurde. Der Vater fuhr ungebremst auf den Kleinlaster, der mittlerweile zum Stillstand gekommen war, auf.

Aufgrund der Bergunsgarbeiten, die bis in den Abend hinein andauerten, mussten die rechte und mittlere Fahrspur der Autobahn gesperrt werden, so dass der fließende Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers war die Fahrbahn voll gesperrt. Nach Polizeiangaben bildete sich ein Stau von bis zu drei Kilometern. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. pol/vas

Video Lokales Reilingen: Schwerer Unfall am Stauende auf A6 - Vater und Sohn schwer verletzt - 01:49 Reilingen, 05.06.2020: Bei einem schweren Unfall auf der A6 bei Reilingen zwischen einem Pkw und einen Transporter hat sich mindestens eine Person schwerer verletzt. Der Pkw sei mit zwei Personen besetzt gewesen. Reilingen, 05.06.2020: Bei einem schweren Unfall auf der A6 bei Reilingen zwischen einem Pkw und einen Transporter hat sich mindestens eine Person schwerer verletzt. Der Pkw sei mit zwei Personen besetzt gewesen.

Info: Weitere Bilder und ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 06.06.2020