Verein bietet Bier für daheim

Reilingen.Die Musikfreunde laden am Samstag, 8. August, zu ihrem Dorfbrunnenfest ein. So könnte dieser Artikel wie in den vergangenen Jahren beginnen, in denen die Weizenbierverkostung der Blasmusiker zu einem Fest für die ganze Gemeinde wurde. Doch geselligen Treffs hat die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass an eine Neuauflage nach gewohntem Muster nicht zu denken ist. Doch die Musiker sind um Abhilfe nicht verlegen – wenn die Leute nicht zum Fest kommen können, dann kommt das Fest zu ihnen, haben sie beschlossen und laden dazu ein, einen Sixpack mit verschiedenen Sorten Weizenbier zu erwerben.

Denn die Musikfreunde leiden wegen der ausgefallenen Proben und Auftritte nicht nur unter fehlenden sozialen Kontakten, sondern auch die Vereinskasse ist dadurch stark belastet, heißt es in einer Pressemitteilung. Weshalb die Idee geboren wurde, statt des Dorfbrunnenfests eine Tragetasche mit sechs Flaschen Weizenbier zum Kauf anzubieten.

Regional verbunden, wie die Musikfreunde sind, gehören Eichbaum und Welde zum Sixpack dazu. Ferner stecken in der Tragetasche ein Maxelrainer Schloss Weisse Dunkel aus Maxelrain, ein naturtrübes Weizenbier nach alter Rezeptur, ein Riegele Sebastian Weisse aus Augsburg, ein Autenrieder Weissbier, ein fruchtiges, helles Weizenbier und ein Schweiger Schmankerl Weisse aus Markt Schwaben.

Tragetasche für 12 Euro

Wer den Verein unterstützen möchte, hat dazu verschiedene Möglichkeiten. Er kann die Tragetaschen mit der Angabe der Lieferadresse und der gewünschten Anzahl bis Freitag, 7. August, unter der E-Mail-Adresse bierfadehaem@musikfreunde-reilingen.de oder bei der Vorsitzenden Birgit Wetterauer, Telefon, 06205/41 79, bestellen. Die Tragetaschen werden am Samstag, 8. August, zwischen 10 und 12 Uhr ausgeliefert. Außerdem gibt es die Möglichkeit, am Samstag, 8. August, beim Dorfbrunnen am Rathausplatz zwischen 16 und 19 Uhr sein Bier selbst abzuholen.

Die Tragetasche mit sechs Flaschen Weizenbier kostet 12 Euro und unterstützt den Verein. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 03.08.2020