„Nicht für die Zukunft geeignet“

Auch die Anwesenheit von Vertretern des Landesverbandes des BDS, des Bundes der Selbstständigen, die einen letzten Versuch initiieren wollten, die Auflösung zu verhindern, führte ins Leere, wie Dechant im Gespräch mit unserer Zeitung anmerkt. Für ihn ist es an der Zeit, die Modelle Gewerbeverein und BDS zu überdenken. Beide Modelle sind für ihn nicht geeignet, dem Gewerbe den Weg in die Zukunft zu weisen. Mittlerweile, so Dechant, sei die Digitalisierung in der Gesellschaft angekommen, ein Zurück nicht möglich.

Doch die Fragen, die die Industrie 4.0 aufwerfe, seien von einem Ortsverein allein nicht zu stemmen, und von den Landesverbänden erhalte das Gewerbe keine Impulse. Es brauche keine alten Leute mit alten Ideen, sondern junge Leute, frisches Blut, fasst Dechant seine Sicht zusammen, die ihn letztlich dazu bewog, nicht mehr zu kandidieren, den Weg für neue Ideen freizumachen. Doch vergeblich, es fand sich kein Nachfolger.

Als nächstes wird Dechant, den die Versammlung zum Liquidator bestimmte, die erforderlichen Schritte beim Amtsgericht zur Auflösung des VdM einleiten. Das vorhandene Vermögen ist laut Satzung der Gemeinde zu übergeben. Viel ist es nicht, doch mit der Summe ist eine Hoffnung verbunden. Denn während sich Dechant vorstellen kann, damit ein Abschlussfest zu organisieren, um sich „mit einem Knall“ von der Gemeinde zu verabschieden, will Bürgermeister Weisbrod das Geld lieber ein Jahr lang ruhen lassen.

Ein Jahr Zeit für neues Team

Denn ein Jahr währt die Liquidationszeit, dann ist der VdM endgültig Geschichte. Doch findet sich in dieser Zeit ein Team, das bereit ist, das schon gestrandete Vereinsschiff wieder flott zu machen und mit neuen Ideen die Segel zu setzen, dann hat der VdM doch noch eine Zukunft und Weisbrod das Startkapital in der Hinterhand.

Doch Dechant ist nicht optimistisch, das Abschiedsfest ist für ihn realistischer – auch wenn die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt. aw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.07.2018