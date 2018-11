Verein sagt tatkräftig Danke

Reilingen.Sehr fleißig gesammelt hat der Fußballverein SC 08 Reilingen anlässlich der Feierlichkeiten zu seinem 110-jährigen Bestehen und der Einweihung seiner neuen Umkleideräumlichkeiten im Oktober. Über 570 € sind zusammengekommen um das Wirken im Hospiz Agape zu fördern und zu unterstützen.

Stück für Stück entstand gerade auch durch die großzügigen Spenden der Dietmar-Hopp-Stiftung – „das Wunder von Reilingen“, wie Vorsitzender Uli Kief meinte – auf dem Sportplatz: ein neuer Kunstrasenplatz, der Unterrichtscontainer und nun die neuen Umkleideräumlichkeiten. Der Reilinger Mundartkünstler Charly Weibel kreierte daher sogar ein eigenes Lied für Dietmar Hopp, das bei den Zuhörern großen Anklang fand.

Segensreiche Einrichtung

Ebenso ist das Hospiz Agape als segensreiche Einrichtung den Eheleuten Anneli und Dietmar Hopp zu verdanken. So lag es nahe, die eingegangenen Gelder für diesen Zweck zu spenden.

In der komfortabel ausgestatteten Einrichtung in Wiesloch wurden schon mehr als 1000 Menschen an ihrem Lebensende begleitet und betreut. Die Nachfrage wird stetig höher, so dass die Zuwendungen sehr willkommen sind, stellten Spender und Verantwortliche des Hospizes fest. sw

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 29.11.2018