Verein steht finanziell gut da

Reilingen.Die Mitglieder des Sportvereins 04 (SV) kamen zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen, bei der der Vorsitzende Jens Kilian einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr gab. Wie es in der Pressemitteilung heißt, beteiligte sich im März dieses Jahres der Verein erneut an der Säuberungsaktion der Gemeinde, ebenso nahm er wieder an der Dorfmeisterschaft im Elfmeterschießen teil. Der wöchentliche Trainingsbetrieb läuft und ist grundsätzlich gewährleistet. Auch Neumitglieder konnten begrüßt werden.

Kassenwart Bodo Takatsch stellte den Kassenbericht vor. Im Hinblick auf die gute finanzielle Situation des Vereins können die Mitgliedsbeiträge weiterhin konstant gehalten werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Aufgrund des Kassenberichts und der positiven Kassenführung wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Auch Neuwahlen standen auf der Agenda. Erneut gewählt wurde Jens Kilian zum Vorsitzenden und auch Bodo Takatsch wurde in seinem Amt als Kassenwart bestätigt. Wie der SV 04 mitteilt, sind neue Mitglieder jederzeit willkommen. Dies gilt für jeden, der Spaß und Freude am Ballspiel hat. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.12.2019