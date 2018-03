Anzeige

Reilingen.Wenn die Mitglieder des Vereins für den Mittelstand (VdM) am heutigen Donnerstag zu ihrer Hauptversammlung zusammenkommen, so muss das noch nicht das Ende sein – aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist es der Anfang vom Ende. Denn auf der Tagesordnung stehen Neuwahlen. Allerdings sind Kandidaten Fehlanzeige. Auch der amtierende Vorstand tritt nicht mehr zur Wahl an.

Zehn Jahre sind genug, stellt Vorsitzender Klaus Dechant fest, der im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert, warum er nicht mehr antritt. Schon jetzt, so Dechant, wird der VdM von einem Rumpf-Team gelenkt, die Positionen des Schriftführers und des zweiten Stellvertreters sind nicht besetzt, da sich hierfür keine Mitglieder fanden, die bei der letzten Wahl zur Kandidatur bereit waren.

Mit ein Grund, warum Dechant, der vor sechs Jahren nochmals in die Bresche sprang, um den Verein am Leben zu erhalten, nun nicht mehr möchte, ist die in ihm gereifte Einsicht, mit dem Verein nichts mehr bewegen zu können. Als Beispiel nennt er die Gewerbeschau, die still und leise zu Grabe getragen wurde, weil sich keine Mitglieder mehr fanden, die bereit waren, mitzumachen. „Ich bin frustriert“, stellt Dechant angesichts des mangelnden Interesses der Mitglieder fest.