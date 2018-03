Anzeige

Reilingen. „Die Vereine sind die Seele unserer örtlichen Welt und der Kitt, der uns alle zusammenhält“, sagte Bürgermeister Stefan Weisbrod am Freitagabend, als er den Ehrungsabend der Gemeinde in der Fritz-Mannherz- Halle eröffnete. Und die Vereine standen hier ganz klar im Mittelpunkt. Verdiente Vorstandsmitglieder und Sportler in allen Altersklassen, die besondere Leistungen erbracht haben, folgten der Einladung der Gemeinde gerne. Auch die fleißigen Blutspender waren zu Gast und erhielten an diesem Abend ihren anerkennenden Applaus.

Die zahlreichen Geehrten Landesehrennadel: Ernst Decker. Bürgermedaille in Gold: Richard Hartmann, Dieter Hopf: Bürgermedaille in Silber: Hildegard Freidel, Hella Müller; Bürgermedaille in Bronze: Otto Brandenburger, Hans Büchner. 75 Blutspenden: Sascha Spahr, 50 Blutspenden: Richard Schotter, 25 Blutspenden: Jutta Singer, Torben Herrmann, 10 Blutspenden: Christine Melm, Nadine Poerschke, Heike Vögele, Jacqueline Vögele, Marcos Gavilan de Paz, Klaus Heger, Christopher Pöschel. Vorstandsmitglieder mit Ehrenbrief (über 30 Jahre): Hildegard Freidel (Obst- und Gartenbauverein), Verena Schlager (Obst- und Gartenbauverein). Vorstandsmitglieder Gold (über 25 Jahre): Christian Bickle (Freunde Reilinger Geschichte), Werner Kief (TB Germania). Ehrung Vorstandsmitglieder Silber (über 20 Jahre): Sigrid Müller-Dorn (Landfrauen), Hannelore Sternberger (Landfrauen), Ralf Bräuninger (Angelsportverein). Ehrung Vorstandsmitglieder Bronze (über 10 Jahre): Barbara Schmidt-Löffler (Hohner Akkordeon Orchester), Willi Bertsch (Angelsportverein), Berthold Meiers (AMC). Ehrung Einzelsportler mit Gutschein: Ludwig Weiß (RKG Reilingen-Hockenheim), Paul Rothausky (RKG), Christian Schöfer (RKG), Jochen Beck (AMC), Justin Römpert (AMC), Brigitte Herchenhann (SSV Reilingen), Björg Krämer (SSV Reilingen) Ehrung Einzelsportler mit Gold: Marcel Kössler (AMC), Christiano Liebzeit (RKG ), Jannis Romahn (RKG), Luis Romahn (RKG). Ehrung Einzelsportler mit Silber: Lenny Wörner (RKG), Devin Jakobi (RKG), Joshua-Marvin Schrenk (RKG), Michael Ziegler (Hohner-Akkordeon-Orchester), Lilian Wiese (AMC), Ralf Herzog (AMC). Ehrung Einzelsportler mit Bronze: Kristin Wulf („Die Käskuche“), Lars Gollnick (TB Germania), Fabian Spahr (TB Germania), Moritz Lederer (AMC), Ferris Fabry (AMC), Merit Hieroth (AMC), Sophie Meiers (AMC), Simon Kuhn (RKG), Silas Schäfer (RKG), Bastian Fellner (RKG), Sebastian Genthner (RKG), Jessica Schrenk (RKG), Pascal Kiefer (RKG). Sportehrung Mannschaft: AMC (Marcel Kössler, Ralf Herzog, Felix Terlinden, Christian Deubel). TB Germania, Handball männliche C-Jugend (Lennart Beisel, Robin Hufnagel, Tim Hufnagel, Jan-Pepe Langhoff, Marco Laux, Urs Merkhofer, Maximilian Pfahler, Justin Schuld, Matthias Weinmann). HSG St. Leon/Reilingen Weibliche A-Jugend (Seline Avanzato, Melanie Fröschlin, Jana Gierse, Jennifer Jung, Juliane Laier, Lena Magnus, Alina Merk, Annika Rimpf, Lisa Salzer, Johanna Schneider, Hannah Selbitschka). HSG St. Leon/Reilingen Damen Ib (Anna Eichhorn, Natascha Heinzmann, Julia Jünger, Sarah Unser, Julija Pavic, Hannah Merten, Alina Merk, Jennifer Kittlitz, Marie Unser, Beke Alberring, Lena Magnus, Johanna Schneider, Katrin Ruder, Anika Jünger, Jasmin Koch, Eva-Maria Zinser, Annika Rimpf, Jana Gierse, Hannah Selbitschka). HSG St. Leon/Reilingen Damen Ic (Katrin Heger, Nina Fornal, Julia Transier, Anna Haffner, Eva Haffner, Melanie Back, Jacqueline Heger, Alina Steinhauser, Selina Wagner, Saskia Powik, Kaja Mattern, Melissa Mattern, Nicole Nethövel, Verena Kämmerer, Johanna Buck). SC 08 E2-Junioren (Efekan Muhammed Aygunes, Maxim Birkle, Adam Bogocli, David Braun, Finley Ebert, Bastian Fellner, Maximilian Geschwill, Jonah Benedikt Hofer, Mustafa Mertcan Izci, Jean-Luca Kraminski, Til Krieg, Tim Louis Lang, Lukas Gabriel Lehmann, Mateusz Murawiak, Niklas Peilert, Denis Prenaj, Linus Schenk, Lenny Wörner, Kubilay Ziya Yesilalan). SC 08 D-Jugend (Dominik Ziegler, Fabian Prenaj, Ole Wessel, Nick Lindauer, Tim Seiler, Koray Vural, Noah Kokkinogenis, Jannis Zahn, Tim Kraus, Marius Lippertz, Matteo Kempf, Luca Schäfer, Carlos Schwenk, Eren-Can Külünk, Evangelos Skompopoulos, Luc Baumgärtner, Emirhan Yilmaz). SC 08 C-Jugend (Nico Hagen, Yasin Kutun, Niklas Flach, Bilan Inan, Joel-Keanu Auer, Levin Harder, Fabian Erb, Tim Wörner, Luc Meneguzzi, Daniel Bogovoj, Hussein Dib, Lukas Gauch, Sten Förster, Hussein El Sheik Ali, Mikail Sever, Ensar Kutun, Batuhan Sönmezcicek, Eren Yilmaz). SC 08 1. Mannschaft (Riccardo Alonso, Axel Brandenburger, Timo Brandenburger, Jascha Fellinger, Marcel Gottfried, Christoph Kneis, Robin Krauth, Michael Metzler, Markus Naber, Paul Pfannenstiel, Edgar Schettle, Marius Schleich, Steffen Schmitt, Alexander Schubert, Daniel Schuppel, Christopher Schwartz, Michal Strnad, Paul Stro, Maximilian Tesch, Robert Zenuni). Einzelsportler der GymTa: Chiara Blotzheim, Carina Braun, Laura Weihert, Chiara Blotzheim, Martina Rahlfs. kd

In diesem Jahr schienen es besonders viele Preisträger zu sein, die das Gemeindeoberhaupt für herausragende Leistungen ehren durfte. Diese Tradition lobte Weisbrod mit einem Zitat von Wilhelm Busch, indem es heißt: „Es ist bitte ein lobenswerter Brauch, wer was Gutes bekommt, der bedankt sich auch“. In diesem Sinne dankte er für den ehrenamtlichen und freiwilligen Dienst, für das rührige Tun in den unterschiedlichsten Funktionen zum Wohle von allen Reilingern und für die vorbildliche Repräsentation der Gemeinde, auch über die Ortsgrenzen hinaus.

Die erste Vorsitzende der der Kultur- und Sportgemeinschaft, Sabine Petzold, spannte den Bogen zu den Familienangehörigen, Freunden und den Trainerinnen und Trainern der Geehrten. „Diese Menschen haben ihnen zur Seite gestanden, sie gefördert, gezittert, Daumen gedrückt, mitgelitten. Manchmal waren sie sicherlich bei besonderen Ereignissen auch mal nervlich am Ende“, sagte sie und das Schmunzeln im Saal zeigte, dass sie den Nagel auf den Kopf getroffen hatte.