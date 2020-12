Verhaltene Freude statt stressigem Trubel

Reilingen.Zum Advent sind die Gemeindestraßen stimmungsvoll durch Lichtergirlanden erleuchtet, erstrahlten Tannenbäume an markanten Stellen im festlichen Kerzenlicht. Kaum etwas ist in diesen Tagen von dem alljährlich überall präsenten Vorweihnachtsstress auszumachen. Die Straßen sind in den Abendstunden gähnend leer, selten hallen Schritte durch die Nacht..

Nur zögernd macht sich verhaltene Vorfreude auf die Advents- und Weihnachtszeit breit. Zu groß ist die Sorge, dass der weitere Verlauf der Corona-Pandemie ein Weihnachten wie gewohnt nicht möglich machen wird, ein Fest mit der Familie, ein Essen in großer Tafel, Krippenspiele und Gottesdienste auf der Kippe stehen. jd

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.12.2020