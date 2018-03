Anzeige

Reilingen.Der Sommertagsumzug, mit dem der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt wird, findet am Sonntag, 25. März, statt. Die Kindergärten und die Schule werden dafür sorgen, dass es ein bunter, fröhlicher Zug wird.

Beginn ist um 14.30 Uhr. Ab 14 Uhr ist der Zugweg, Siemens-, (Aufstellung), Wilhelm-, Richard-Wagner- Speyerer- und Gartenstraße gesperrt, die Verbrennung des Winters findet dann vor der Friedrich-von-Schiller-Schule statt. In der Siemensstraße besteht zwischen Einmündung Wilhelmstraße und Festplatz ein beidseitiges Halteverbot. Kraftfahrzeuge dürfen nicht entlang des Zugwegs geparkt werden.

Läden haben geöffnet

Aufgrund der vom Gemeinderat erlassenen Satzung dürfen die Verkaufsstellen in der Gemeinde am Sonntag, 25. März, aus Anlass des Frühlingsfestes, das bei den Fritz-Mannherz-Hallen seinen Platz hat, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. zg