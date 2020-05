Verkehr soll im Juni wieder fließen

Reilingen.Seit mehr als einem Jahr müssen die Verkehrsteilnehmer Umwege in Kauf nehmen, weil der Ort über die Hockenheimer Straße nicht mehr erreichbar ist. Auch für die Anwohner ist es sicher eine willkommene Nachricht, dass sich die Generalsanierung der wichtigen Verkehrsachse ihrem Ende zuneigt. Noch im Verlauf des Monats Juni sollen die Absperrbaken im verbliebenen mittleren Bauabschnitt fallen und die grundlegend sanierte, mit gestalterischen Elementen angereicherte Gemeindestraße in ihrem gesamten Verlauf für den Verkehr freigegeben werden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Einen Überblick zum Projektverlauf gibt Bauamtsleiterin Ramona Drexler. Demnach ist mittlerweile die Infrastruktur unterhalb des Straßen- und Gehwegbelags erneuert. Zuletzt wurde noch der abschließende Zusammenschluss der Wasserleitung am Hertenweg ausgeführt. Fertiggestellt werden konnte auch der mit einem gelben Natursteinpflaster umgestaltete Gehwegbereich auf der Rathaus-Ostseite. Über den ursprünglich geplanten Umfang hinaus war noch vor Ostern der Straßenbelag zwischen den Zufahrten Alter Rottweg und Jargeauring erneuert worden. Die Straßenmarkierung ist noch aufzubringen.

Ein neuer Fußgängerüberweg nahe der Einmündung Wilhelmstraße soll insbesondere Schülern das Queren der Fahrbahn erleichtern. Eine ergänzende Beleuchtung wird am Freitag, 29. Mai, erstellt. Den Zebrastreifen haben Mitarbeiter des Bauhofs schon angelegt. Ende Mai werden die Asphaltarbeiten im aktuellen Baustellenbereich aufgenommen. Der Einbau von Trag- und Binderschicht erfolgt dieser Tage. Anschließend konzentrieren sich die Aktivitäten auf den Gehwegbelag und die Pflanzung der Bäume. Mit dem Auftrag der Deckschicht enden die Asphaltarbeiten.

Am 29. Mai müssen die Zufahrten Kleiner Hertenweg und Schulstraße gesperrt bleiben – die Deckschicht ist aufzubringen. Nach der notwendigen Abkühl- und Aushärtezeit wird die Sperrung im Verlauf des Folgetages aufgehoben werden können. Am 29. und 30. Mai ist das Baugebiet „Herten II“ damit ausschließlich über die Zufahrten Sandblattweg und Am Dorfgraben erreichbar. Das Pflanzen der restlichen Spalier-Linden wird ein Gartengestalter aus St.Leon-Rot am Anfang Juni übernehmen. Insgesamt sollen dann 32 der populären Spalierbäume das Straßenbild bereichern.

Diverse Restarbeiten werden es erforderlich machen, dass die Hockenheimer Straße als Baustelle noch einige Zeit erhalten bleibt. So steht beispielsweise noch die Anlage der Haltestelle gegenüber dem Rathausgebäude aus. Der dortige Warte- und Gehwegbereich soll das identische Natursteinpflaster wie auf der gegenüber liegenden Straßenseite erhalten. Entgegen ursprünglicher Pläne bleibt der angrenzende öffentliche Parkplatz unangetastet.

Stichtag für Linienverkehr offen

„Einen konkreten Zeitpunkt für die vollständige Straßenfreigabe können wir leider noch nicht nennen, weil die Abwicklung der noch fälligen Arbeiten in einem gewissen Umfang von nicht beeinflussbaren Umständen abhängig ist“, beschreibt Drexler das Handicap. Damit dürfe aber im weiteren Verlauf des Monats Juni gerechnet werden, erwartet sie.

Zu welchem Stichtag der öffentliche Linienverkehr wieder seinen ursprünglichen Fahrweg über die Hockenheimer Straße nehmen kann, ist ebenfalls unklar und mit dem Verkehrsträger zu vereinbaren. „Wir werden die Nutzer frühzeitig über die Veränderungen informieren“, sichert die Bauamtsleiterin zu. zg/jd

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.05.2020