Reilingen.Kreative, dekorative und handgemachte Inspirationen für die vorösterliche Zeit bieten die Aussteller beim Ostermarkt im großen Garten von „Kunst und Gefunkel“ am Samstag, 17. März, und Sonntag, 18. März, jeweils von 15 bis 18 Uhr in der Industriestraße 4.

Am liebevoll dekorierten Stand von „Evandamaralda“ bei Eva Ciuman gibt es wohlduftende Seifen, eine große Auswahl an Kräutern, Tee und Gewürzen bringt Kristal M. Clemens mit. Mit Handgemachtem bezaubert Andrea Armada von „The loveley sew shop“. Werners „Kunst aus Metall“ eignet sich als schöne Dekoration, „Karins Hundeshop“ bietet Leckerlis für Vierbeiner an.

„Die Fladders“, schräge Vögel in Acryl, sind auf verschiedenen Materialien zu bewundern. Der Blütenhonig von Martin sowie die Schoko-Osterhasen der Bäckerei Schieck dürfen nicht fehlen. „Euleline“ Janine Sungü kreiert liebevoll Accessoires aus Stoff, und „Sabines Hexenküche“ bringt Leckereien in Flaschen und Gläsern mit. „Frühlingbitte“ kommt mit Vintage-Lieblingsstücken und anderen Schätzen.