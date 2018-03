Viel Bewegung bei der Stimmbildung

Anzeige

Reilingen.Der Chorverband Kurpfalz Schwetzingen hatte wieder zu einem Stimmbildungs-Tagesseminar eingeladen und fast 70 Teilnehmer, darunter elf Männer aus den Verbands-Chören, trafen sich dazu in der Aula der Schillerschule in Reilingen. Verbandsschriftführerin Daniela Hertenstein übernahm die Begrüßung und übermittelte die Grüße des Verbandsvorsitzenden Gerhard Kuhn und der Verbandschorleiterin Maria Löhlein-Mader.

Dozentin Sonja Oellermann – eine temperamentvolle, ausgebildete Opernsängerin, Gesangs-und Musikpädagogin aus Südafrika (lebt aber schon genau so lange in Deutschland) – verstand es dann auch bestens, die Sänger in ihren Bann zu ziehen, arbeitet sie doch gerne mit Menschen aller Altersklassen. Dass Sie großen Wert auf das „Singen und richtiges Atmen mit dem ganzen Körper“ legt, das konnte man hautnah den ganzen Tag über erleben, teilt der Chorverband mit. „Ohne richtige Atmung geht nix“: Und so nahm sie die Teilnehmer mit auf eine Reise in die Stimme.

Die Töne werden gehalten

Kompetent und anschaulich zeigte sie, worauf es ankommt, um die richtigen (runden) Töne zu treffen, also unter anderem nicht durch die Nase, sondern mit offenen Mund atmen. Da geht die Luft tiefer. Auch staunte man nicht schlecht, wie lange man bei optimaler Atmung die Töne halten kann. Die meisten Teilnehmer waren auch überrascht über das eigene Können. So gilt es auch, Spannung halten, um dadurch entspannt singen zu können.