Viel Bewegung und gesunde Ernährung

Reilingen.„Die Aufgabe der Kommunalen Betreuung ist doch klar – die Betreuung der Grundschüler an der Schiller-Schule.“ Dies erhält man als Antwort auf die Frage „Was sind eigentlich die Aufgaben der Kommunalen Betreuung?“, wenn sich Eltern unterhalten. Zumindest hat Sven Seiler, Leiter der Einrichtung, dies so oder in ähnlicher Form scho gehört.

Dass die Betreuung der Grundschüler eine wesentliche Aufgabe in seinem Alltag ist, lässt sich nicht bestreiten. Allerdings gehen die Meinungen bei den Betreuungszeiten immer noch auseinander. Das Angebot startet täglich um 7.30 Uhr und richtet sich an alle Grundschüler. Für Halbtagesschüler gibt es die Betreuungszeiten nach dem Unterricht von 12.25 bis 13.30 Uhr, wahlweise auch mit Mittagessen. Dieses Schuljahr nutzen 42 Kinder und damit 30 Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr.

Zur gleichen Zeit geben die Kommunalen Betreuer den 141 Ganztagesgrundschülern Essen aus und betreuen sie in der Spielzeit. Das Mittagsband im Ganztagsbetrieb dauert von 12.25 bis 14.05 Uhr.

Nach Schulschluss beginnt der letzte Teil der Betreuung: Um 15.45 Uhr startet die Spätbetreuung für Ganztagesschüler, die bis 17.30 Uhr läuft. Derzeit nutzen die Eltern von knapp 30 Kindern dieses Angebot (20 Prozent plus im Vergleich zum Vorjahr).

Soweit die reinen Betreuungszeiten. Nur – wie werden diese Zeiten mit Leben gefüllt? So oft wie möglich sind die Kinder auf dem Schulgelände an der frischen Luft und spielen dort. Nur bei nassem, stürmischem und sehr kaltem Wetter weichen die Kinder in die Sporthalle aus. Damit die Spielzeit spannend bleibt, bietet die Kommunale Betreuung verschiedene Spielsachen wie Bälle, Stelzen und Gokarts zum Ausleihen an. So finden die Spielsachen zuverlässig in die beiden Spielzeuggaragen der Kommunalen Betreuung zurück.

Frisch gekochtes Mittagessen

Ein großes Thema ist die Zubereitung der Mahlzeiten für die Mensa. Ganz untypisch in der Schullandschaft ist, dass im Team der Kommunalen Betreuung drei Küchenfeen arbeiten, die den Schulkindern täglich ein frisches und selbst gekochtes Mittagessen anbieten. Immerhin bereiten die drei Damen jede Woche knapp 1500 Portionen zu.

Regelmäßig wird die Qualität der Zutaten überprüft, Abläufe werden hinterfragt und das Feedback der Schüler diskutiert. Darüber hinaus wurde in den vergangenen drei Jahren die Menge an weggeworfenem Essen von maximal 15 auf fünf Kilogramm reduziert. Dies ist einerseits durch eine Optimierung der gekochten Mengen gelungen. Anderseits haben die kommunalen Mitarbeiter die Kinder dafür sensibilisiert, sich lieber einen Nachschlag zu holen, als die Reste einer zu großen Portion wegzuwerfen.

Kinder essen gerne Pommes, Schokolade oder Eis, lautet die landläufige Einschätzung. Aber in der kommunalen Mensa ticken die Uhren anders. Auf die Frage nach dem Lieblingsessen kommen neben den süßen, fetthaltigen und allseits bekannten Klassikern auch Speisen, die verblüffen. Da fallen Namen wie Gurkenscheiben, Salatblätter oder auch nur scheinbare „Allerweltsfrüchte“ wie Birnen und Äpfel. Die tägliche Salatbar ist ein Renner in der Schulmensa.

„Gleichzeitig haben wir die Zusammenarbeit mit dem evangelischen Oberlin-Kindergarten und der kommunalen Kindertagesstätte ,Haus der kleinen Hasen‘ vertieft“, betont Seiler. Beide Einrichtungen erhalten täglich rund 50 Essen geliefert.

Aus dieser Zusammenarbeit sind „Testessen“ entstanden, die im Speiseplan auch als solche gekennzeichnet sind. Kommt ein neues Gericht bei den Schülern und Kita-Kindern gut an, wird es in den regulären Speiseplan aufgenommen.

Angebot kommt gut an

Die Aufgaben im laufenden Schulbetrieb werden von 18 Mitarbeitern sowie zwei Bundesfreiwilligendienstlern („Bufdis“) in den verschiedensten Arbeitszeitmodellen umgesetzt. Die Begleitung im Mittagsband der Ganztagesgrundschüler ist dabei die größte und verantwortungsvollste Aufgabe. Bis zu 190 Grundschüler nutzen täglich die kommunalen Betreuungsangebote. Dies entspricht knapp 70 Prozent aller Grundschüler der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule.

Außerdem hat die Kommunale Betreuung für alle ersten Klassen das AG-Angebot übernommen und bietet täglich drei verschiedene Arbeitsgemeinschaften mit den Bereichen Kreativität, Bewegung und Entspannung an. Dahinter verbergen sich Angebote wie die „Kreativ und Bau-AG“. Hier wird mit Lego und Bastelmaterialien alles nur Erdenkliche von den Kindern gestaltet.

Bei der Koch-AG geht es darum, den Umgang mit Lebensmitteln kennenzulernen und zu erweitern. Mit den AGs Tanzen, Sport und freies Spielen auf dem Schulhof wird dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder ein Angebot gemacht, wobei diese auf dem Schulhof die Spielsachen der Kommunalen Betreuung mit einbinden. In der Märchen-AG bekommen die Schüler vorgelesen. Oder sie erzählen erfundene Märchen den anderen Kindern. Mit Brettspielen aller Art, Puzzeln oder auch mal einen Tischkicker spielt man in der Brettspiel-AG.

Auch in den Ferien parat

Auch wenn die Schule Ferien macht oder es einen Brückentag gibt, steht die Kommunale Betreuung bereit und versucht, die Eltern zu entlasten. In diesem Jahr wurde erstmals in den gesamten Sommerferien eine Betreuung angeboten. Dadurch stiegen die Anmeldezahlen um 30 Prozent. Auch dass die Betreuung in den Pfingstferien und in der Hälfte der Sommerferien in der Bürgerbegegnungsstätte erfolgt, findet positive Zustimmung von Kindern und Eltern. Premiere hatte außerdem die Ferienbetreuung unter dem Motto „Ferien rund um den Bauwagen“. Außerhalb der Ferien steht der neu erworbene Bauwagen den Schülern auf dem Schulhof als Rückzugsort zur Verfügung.

Darüber hinaus soll er künftig verstärkt bei Veranstaltungen außerhalb der Schule zum Einsatz kommen. „Wir sind immer bemüht, neue Wege zu beschreiten“, betont Sven Seiler.

Das Team der Kommunalen Betreuung arbeitet kontinuierlich daran, sich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Deshalb ist das Feedback von Schülern und ihren Eltern sehr wichtig. Seit Anfang des Jahres gibt es beispielsweise für die Anmeldung zur Ferienbetreuung ein einziges Formular. Mit diesem können Eltern ihre Kinder vorab für das gesamte Schuljahr anmelden. Dies soll Familien die Planung erleichtern. zg

