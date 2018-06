Anzeige

Experimente und Spiele im Hof

Neben den „Großen“ hatten sich auch die „Kleinen“ viele spannende Details für das Sommerfest einfallen lassen. Der ganze Schulhof hatte sich dank der Inspiration der Schüler in ein großes Freilicht-Experimentier- und Spiellabor verwandelt. Den Parcours eröffnete ein Hör-Memory, einen Stand weiter konnten Steine bemalt werden.

Richtig wilde Kerle und Mädels brauchte es für das Wikingerschach, bei dem lange Holzquader geschleudert werden mussten. Ein wenig ruhiger und gesitteter waren da die Regeln beim Dosenwerfen – auch wenn es bei jedem Treffer laut schepperte. Beim Flaschenkegeln und Ringwurf kam es auf das Geschick an. Und wer dann doch lieber einen Schatz heben oder Origami-Blüten falten wollte, fand einen Ruhepol an den Tischen. Besonders begeistert nahmen die Kinder den Blindenparcours an, der jedes Kind herausforderte. Aber auch die Blindverkostung war nicht nur fordernd, sondern spannend: Wer konnte ohne hinzusehen schon ein Toastbrot erschmecken? Mit einem Glücksrad und einem heißen Draht, dem gezielten Schuss auf die Fußballwand und dem Malen zu sinnlicher Musik konnten sich alle Gäste des Festes beschäftigen und damit die Schule in ihrer Freizeit genießen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.06.2018