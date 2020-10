Vier neue Ehrenmitglieder

Reilingen.Die Mitglieder des Vereins der Vogelfreunde trafen sich in der Vereinsgaststätte zur Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Rüdiger Astor berichtete über die vielfältigen Tätigkeiten im Park. So unter anderem über die vierzehntägigen Teichreinigungen, die von Markus Fuchs und Sven Leonhard durchgeführt werden oder von den wöchentlichen Arbeitsstunden der Comeniusschule Reilingen. Es kommen jede Woche sechs Schüler zum Helfen in den Park.

Der Eingangsbereich wird von Helga Betz und Andrea Astor bepflanzt und gepflegt. Im Park wurden diverse Reparaturen durchgeführt. Wegen der Sicherheit des Gehweges wurde die große Eiche von der Gemeinde ausgelichtet und wöchentlich erfolgt die Reinigung der Wege mit der Kehrmaschine. Die Brunnenpumpe musste erneuert werden, der Ziegenstall wurde im unteren Bereich mit verzinktem Blech versehen. Die Außenmauer wurde abgedampft und neu gestrichen und Vereinsmitglied Sven Leonhard hat neue Hühnerställe gebaut.

Verabschieden musste sich der Park vom Pfauenweibchen und der Kängurumutter. Wegen der Corona-Pandemie musste das Vereinslokal von April bis Juli schließen und einmal mehr wurde die Spendenkasse aufgebrochen. Ferner konnte der Verein 15 Wellensittiche verkaufen.

Zahlreiche Spenden erhalten

Ein Lichtblick seien die vielen Spenden, die der Verein erhalten hat, von einem Paar Amazonen, einem Ziegenbock, Futterspenden, 18 Ballen Stroh und zahlreichen Bargeldspenden, berichtete der Vorsitzende Astor und zählte die zahlreichen Zuwendungen auf.

Dieses Jahr fand eine Kontrolle durch das Veterinäramt statt, daraufhin wurde eine große Putzaktion im Park und der Volieren durchgeführt und die Voliere wurden mit neuen Ästen ausgestattet. Trotz Corona hat der Verein sich am Kinderferienprogramm mit einem Bastelnachmittag beteiligt.

Nach dem Bescheinigen einer korrekten Kassenführung standen Teilneuwahlen für den Vorstand auf dem Programm. Frank St.Onge wurde als zweiter Vorsitzender bestätigt, ebenso wie die vier Beisitzer Traudel Niedermeier, Udo Umbreit, Barbara Schwalbe und Andrea Astor.

„Das Schönste an Jahreshauptversammlungen sind die Ehrungen“, stellte Astor fest und leitete zu diesen über, bei denen Mitglieder für 40- und 50-jährige Zugehörigkeit geehrt und zu Ehrenmitglieder ernannt wurden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.10.2020