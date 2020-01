Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Reilingen.Vier Leichtverletzte, ein Schaden von rund 40 000 Euro sowie eine rund eineinhalbstündige Sperrung der L 556 sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am vergangenen Freitagabend. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 18.30 Uhr an der Einmündung zur L 546 zu einem verkehrsbedingten Rückstau. Diesen erkannte ein 20-jähriger Fahrzeugführer zu spät: Er fuhr auf das Stauende auf und schob in der Folge vier weitere Autos zusammen. Dabei wurden der Unfallverursacher und drei weitere Fahrer leicht verletzt. Laut den Beamten erlitten sie unter anderem Prellungen.

Polizei und Rettungskräfte waren rund eineinhalb Stunden mit der Versorgung der Verletzten und dem Beseitigen der Unfallspuren beschäftigt. In dieser Zeit muste die L 556 komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. beju/pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.01.2020