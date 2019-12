Viertklässler befragen Bürgermeister

Reilingen.Es ist ein ganz besonderer Moment, wenn die Schüler der Friedrich-von-Schiller-Schule den Bürgersaal im Rathaus stürmen. Viele junge und frische Ideen halten dann Einzug, wo ansonsten der Gemeinderat tagt. Von der Gestaltung der Kinderspielplätze bis hin zu Verkehrsproblemen und dem Falschparken – eine breite Palette kommunaler Angelegenheiten setzen die Schüler der 4. Klassen auf die Tagesordnung ihrer Sitzungen mit dem Bürgermeister. Und der Ablauf der Sitzungen wird voll und ganz „den Großen“ nachgeahmt. Die Schüler bestimmen einen Bürgermeister, der dann den Sitzungsverlauf regelt und die Wortmeldungen seinen Klassenkameraden zuweist.

Natürlich haben die Schüler auch persönliche Fragen an Bürgermeister Stefan Weisbrod: Wie hoch denn sein Gehalt sei oder auch, was seine Lieblingsaufgabe im Amt ist. Für die neugierigen Schüler blieben keine Fragen unbeantwortet, sodass sie jetzt für den Sachunterricht gut gerüstet sind. Abschließend gab der Bürgermeister den Kindern auch mit auf den Weg, dass sie ihr Interesse an der Gemeinde und am Kommunalgeschehen unbedingt beibehalten sollten. Dies sei für die Lebendigkeit der Demokratie in unserem Land sehr wichtig. zg

