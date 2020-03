Vom Bremspedal gerutscht – Unfall

Reilingen.Eine 73 Jahre alte Autofahrerin hat in der Haydnallee die Vorfahrt eines 74-jährigen Renault-Fahrer missachtet. Beim Zusammenstoß wurden zwei Insassen des Renaults verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau am Montag, 23. März, gegen 12.45 Uhr mit ihrem Audi A 4 in Richtung Speyerer Straße.

An der Kreuzung wollte sie an der abknickenden Vorfahrtsstraße die Haydnallee geradeaus weiterfahren und nahm einem der Vorfahrtsstraße folgenden 74-jährigen Renault-Fahrer den Vorrang. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rutschte die 73-Jährige vom Bremspedal ab, so dass sie nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Der Fahrer des Renault und seine 71-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte an der Unfallstelle versorgt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.03.2020