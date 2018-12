Vom modernen Ambiente begeistert

Reilingen.Auch im 65. Jubiläumsjahr der Freien Wähler fand der alljährlichen Besuch der Reilinger Betreuungseinrichtungen statt. „Einer der schönsten Termine des Jahres“, so FW-Vorsitzende Sabine Petzold, die mit Käte Baumann und Brigitte Herchenhan unterwegs war. Sie hatten sich mit vielen roten Äpfeln, Weihnachtssternen und Käsekuchen auf den Weg in die Kindergärten gemacht.

Altgemeinderätin Käte Baumann kam in der Kita „Haus der kleinen Hasen“ aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nach einer sympathischen Führung durch die Leiterin Christina Bedruna fand sie das Gesamtkonzept sehr beeindruckend. Zwanzig Jahre war sie im Reilinger Gemeinderat zu einer Zeit, wo man alle Kinder in einem Gebäude untergebracht hätte. „Es ist für mich eine große Freude, heute so ein helles, großzügiges und kinderfreundliches kommunales Angebot für unsere Kleinsten zu sehen. Davon konnten wir damals nur träumen, obwohl der Bedarf nach Kindergartenplätzen schon immer hoch war.“

Die Besucherinnen waren in allen örtlichen Betreuungseinrichtungen begeistert von der wohlig weihnachtlichen Atmosphäre. In der Kindergrippe des Postillion, dem Oberlin- und St. Josef-Kindergarten sowie der Kita St. Anna war der Nikolaus gerade dabei, die Kinder zu bescheren.

Eine muntere Kinderschar tummelte fröhlich im Außenbereich. Auf die Frage: „Was hat denn der Nikolaus zu euch gesagt?“, kam übereinstimmend die demütige Antwort: „Wir sollen brav sein“. Aufgeregter wurde die Frage nach dem gefüllten Stiefel beantwortet. Wobei bei einigen Wünschen wahrscheinlich doch mehrere Stiefel herhalten müssten. Ein Kind meinte allerdings mit leuchtenden Augen: „Ich darf die Schuhe von Papa hinstellen!“

Gemeinderätin Petzold dankte den Leiterinnen, den Erzieherinnen und vielen Helfern in den Kindergärten. „Es ist beeindruckend, dass trotz des ständig steigenden Leistungsdruckes von außen immer noch spürbar ist, mit wie viel Freude und Liebe die Kleinsten der Gemeinde behütet werden.“ sp

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 19.12.2018