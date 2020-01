Vom Neuwagen bis zum Oldtimer

Reilingen.Familie Lull und ihr Team beim Auto-Rundum-Service haben allen Grund zum Feiern: 30 Jahre besteht die Firma nun und bald kommt neben Vater Peter Lull noch Sohn Andreas hinzu, der in naher Zukunft seine Meisterprüfung ablegen wird. Unterstützung erhalten sie von Gaby Lull, die im Büro die nötige Organisation übernimmt.

Mit im Team sind noch ein Geselle und ein Lehrling, die in der Werkstatt vom Meister persönlich lernen. Peter Lull blickt zurück auf die Gründung am 2. Januar 1990, zusammen mit seinem damaligen Kollegen Rüstem Öztürk. Beide absolvierten ihre Ausbildung und entschieden, sich selbstständig zu machen und eine Firma in der Hauptstraße aufzubauen. Öztürk war zu dem damaligen Zeitpunkt bereits Meister in seinem Fach. Peter Lull lernte von ihm.

1994 beauftragten sie den Hallenbau in der Carl-Zeiss-Straße, da sie mehr Platz benötigten und sich vergrößern wollten. 1995 erfolgte der Umzug in die neuen Räumlichkeiten, parallel absolvierte Peter Lull die Meisterschule. „Die Firma wuchs und die Kunden wurden mehr, also mussten wir uns vergrößern“, berichtet er. Ein Schicksalsschlag sorgte dafür, dass ab 2009 Peter und Gaby Lull die Firma alleine stemmen mussten. Aber der Betrieb lief weiter – bis heute. Und auch für die Zukunft ist die Firmennachfolge mit Sohn Andreas Lull gesichert. Aktuell sorgt ein fünfköpfiges Team für den Rundum-Service in der Werkstatt. Vom Neuwagen über Motorräder bis hin zu Landmaschinen. Auch Oldtimer gehören bei den Reilingern mit ins Programm. „Für diese Fahrzeuge benötigt man spezielles Werkzeug und entsprechendes Know-how, um auf die Feinheiten zu achten“, erzählt Sohn Andreas Lull.

Leistungen und Service

Neben der Wartung und Reparatur gehört mit zum Service auch ein Reifendienst, der auch die Einlagerung von Sommer- und Winterreifen beinhaltet.

Die TÜV-Abnahme für Pkws ist ebenfalls Bestandteil des Werkstattpaketes, wie die üblichen Inspektionen, Karosserie-Instandsetzungen, Windschutzscheiben- und Klima-Service. TÜV- und AU-Termine werden über Gabriele Lull abgewickelt und vom Werkstattteam professionell umgesetzt. Für einen reibungslosen Ablauf und das nötige Expertenwissen gehören auch ständige Mitarbeiterschulungen- und Weiterbildungen dazu.

Glückwünsche und Grüße der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Stefan Weisbrod der Familie und ihrem Team persönlich. sake

