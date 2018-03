Anzeige

Reilingen.Von Thomigsdorf (Sudetengau) nach Reilingen: Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Anneliese Schöberle, wie sie damals noch hieß, und Helmut Janisch mit allen Deutschen aus dem deutschsprachigen Sudetengau von Thomigsdorf bei Landskron (heute Lanskroun, Tschechien) enteignet und unter vielem Leid aus ihrer Heimat ausgewiesen. Sie gelangten auf verschiedenen Wegen in unsere Region.

Anneliese Schöberle und Helmut Janisch trafen sich in Plankstadt, denn dort war die Familie Schöberle vom Lager Hockenheim aus als Heimatvertriebene zuerst bei einer Familie untergekommen. Obwohl sie beide aus der Gemeinde Thomigsdorf bei Landskron stammten, lernten sie sich also erst in der Kurpfalz kennen.

Heute sind Anneliese und Helmut Janisch schon 58 Jahre verheiratet und wohnen in Reilingen. Die Freunde Reilinger Geschichte laden am kommenden Sonntag um 14.15 Uhr ins Heimatmuseum ein. Dort werden die Janischs als Zeitzeugen berichten, wie sie nach der qualvollen Ausweisung und großen Schwierigkeiten im Güterwagon und auf anderen unterschiedlichen Wegen wieder eine neue Heimat fanden.