Von einer auf die andere Größe wechseln

Reilingen.Seit 20 Jahren wechseln auf dem Gebrauchträdermarkt des Kindertreff Kinderhauses Räder in allen Größen ihre Besitzer. So auch am Samstag, 17. März.

Ob Roller, Kinder-, Erwachsenen- oder Sporträder, hier findet sich jedes Jahr fast alles ein. Da die meisten Räder sehr solide gebaut sind, ist es kein Problem, das Rad weiter zu verkaufen, wenn die Kinder größer werden oder es nicht mehr gebraucht wird.

Neue Zeiten für Annahme

Für die Räderannahme wurde die Zeit geändert, um den großen Andrang besser bewerkstelligen zu können. Die Annahme der zu verkaufenden Räder beginnt um 11 Uhr und ist bis 13 Uhr vorgesehen. Die Verkaufsgebühr ist nach der Größe der Räder gestaffelt, maximal werden 4 Euro für Fahrräder mit 28er Reifen fällig. Der Erlös fließt zu 100 Prozent dem Kindertreff Kinderhaus zu. Verkauft wird von 14 bis 15.30 Uhr.