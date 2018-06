Von Sport und Spiel bis zu Ausflügen und Kunstworkshops

Anzeige

Am Samstag, 28. Juli starten die Veranstaltungen. Der AMC lädt zur motorsportlichen Fahrradrallye auf seinem Clubgelände ein und beim Karnevalverein heißt es „Let’s dance“ im Narrenstübchen des Franz-Riegler-Hauses.

Am Montag, 30. Juli, spielt man beim SC 08 auf dem Sportplatz Fußball, die CDU fährt mit den Ferienkindern zur Schlossrallye nach Schwetzingen und das HAO macht die Kinder unter der Dorflinde froh. Die Woche endet am Freitag, 3. August, mit Kraft- und Ausdauertraining im Top-Fit-Studio Reilingen und am Samstag, 4. August, mit „112 Prozent-Spaß“ bei der Feuerwehr.

In der zweiten Ferienwoche am Freitag, 10. August, wird beim Kindertag ein Erzähltheater gebastelt und die Freien Wähler unternehmen mit dem „Nachtmann-Express“ eine Fahrt ins Grüne. Die Woche endet am Samstag, 11. August, mit Bogenschießen auf dem Gelände des Feldbogenclubs Flying Arrows und auf dem Platz des Vereins der Hundefreunde dreht sich an diesem Tag alles um den Hund.

Die dritte Ferienwoche beginnt am Montag, 13. August, mit dem Handball-Camp der Handballsportgemeinschaft St. Leon-Reilingen. Am Donnerstag, 16. August, heißt es beim Reiterverein „Alles rund ums Pferd“ und der CVJM lädt zu Spiel-Spaß und Spannung ins evangelische Pfarrhaus ein. Zum Ende der Woche am Samstag, 18. August, gibt es „Spaß beim Tischtennis“ und bei den „Amici Reilingen-Mezzago“ wird Pizza gebacken und gespielt.

Judo, Tennis und Wasserski

In der vierten Woche gibt es am Mittwoch, 22. August, beim Judo-Club „Judo für Kinder“ und bei den Grünen wird spielerisch der Wald entdeckt. Am Donnerstag, 23. August, hat man beim Spaß beim Tennisverein. Den Abschluss der Woche übernimmt der Sportschützenverein am Samstag, 25. August.

In der Woche von Montag, 27. August, bis Mittwoch, 29. August, bietet der Künstler Josef Walch mit Eveline Bareiß einen dreitägigen Workshop in der Keramikwerkstatt an. Die Freunde Reilinger Geschichte verbringen am Dienstag, 28. August, den Tag im Archäologie-Park Burg Wersau und am Donnerstag, 30. August, vergnügt man sich mit der FDP beim Wasserski sowie beim TB Germania auf dem Sportplatz.

Die Radtour der SPD zum Minigolfturnier in St. Leon findet am Freitag, 31. August, statt wie auch abends die Gruselwanderung mit den Musikfreunden. Den Abschluss macht in dieser Woche der Angelsportver-ein am Samstag, 1. September. Der Verein der Vogelfreunde lädt am Montag, 3. September, in den Vogelpark ein und der Schachclub beendet das Ferienprogramm am Donnerstag, 6. September. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.06.2018