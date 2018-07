Anzeige

Reilingen.Der Adventsmarkt wird im gleichen Umfang wie in den vergangenen Jahren durchgeführt. Das teilen die Veranstalter, die Gemeindeverwaltung und die Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG), mit. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 8. Dezember, von 17 bis 24 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember, von 14 bis 20 Uhr. Ausstellungsort ist wieder rund um das Rathaus. Für ein weihnachtliches Flair sorgen Holzblockhütten, in denen die Aussteller untergebracht werden.

Für ein attraktives Rahmenprogramm sowie einige weihnachtliche Überraschungen sorgen die Vereine der Kultur- und Sportgemeinschaft. Die Höhe der Standgebühr variiert abhängig von der Hüttengröße und der Mitgliedschaft bei der KuSG zwischen 70 Euro und 170 Euro, Kindergärten, soziale und karitative Einrichtungen zahlen keine Gebühr.

Die Gebühren sind erneut von Gemeinde und Kultur- und Sportgemeinschaft stark bezuschusst und beinhalten alle Kosten für abschließbare Holzhütten (2 mal 3 Meter), Strom und Formalitäten. Anspruch auf eine Erstattung der Gebühren durch Ausfall oder Behinderung der Veranstaltung, durch schlechtes Wetter oder höhere Gewalt besteht nicht, teilt die Verwaltung mit. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober. zg