Vorsitzender Volker Wunsch bestätigt

Anzeige

Reilingen.Zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßte Vorsitzender Volker Wunsch bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes in der Vogelpark-Gaststätte. In seinem Jahresbericht erwähnte der Vorsitzende die zahlreichen Aktionen im vergangenen Jahr. Das harmonische Miteinander im Vorstand hat sich bewährt und der Vorsitzende bedankte sich bei allen für die gute Zusammenarbeit. Man sei stolz im Reilinger Ortsverband 230 Mitglieder zu haben. Ohne das Vertrauen der Mitglieder hätte der Verband keinen festen Boden. Seit über 70 Jahren nehme der Sozialverband im Bund Einfluss auf die Entwicklungen in der Renten-, Gesundheits-und Sozialpolitik.

Schriftführerin Elke Wunsch und Kassier Fritz Römpert ergänzten die Vorstandsberichte. Schwerbehinderten Obmann Nikolaus Streck berichtete über eine steigende Anzahl von Anträgen auf Schwerbehinderung und Frauenbeauftragte Hilde Marker über ihre ehrenamtliche Arbeit. Die Revisoren Elfriede Werner und Walter Weissbrodt bescheinigten dem Kassier Fritz Römpert eine einwandfreie Kassenführung.

Die Geehrten Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Ingrid Grosshans, Doris Hoffmann, Erich und Gisela Pepperkok, Richard Rotter, Susanne Schulz und Jürgen Wörner geehrt.

Beisitzer Gerhard Dörfer stellte sich aus Krankheitsgründen nicht mehr zur Wiederwahl und wurde für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand geehrt. Bei den Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand einstimmig wieder gewählt. zg